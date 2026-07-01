Tras el partido, Rice elogió al capitán. Inglaterra evitó la eliminación gracias a un doblete del delantero: primero cabeceó un centro de Anthony Gordon y luego marcó el gol de la victoria desde el borde del área tras un rebote.

«Es sencillamente increíble. Creo que lleva 72 goles esta temporada, eso no es normal. Son cifras de locos», afirmó Rice. «Es un auténtico líder, un capitán; entrena todos los días y se lleva bien con todos los miembros del grupo. Cuando tienes a alguien capaz de decidirte un partido así... Ese segundo gol, lo mandó con un remate de revés al ángulo superior, fue una jugada increíble. ¡Menudo jugador! Tenemos mucha suerte de tenerlo».