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¡Harry Kane es el protagonista! Marcó un hat-trick y llevó al Bayern de Múnich a ganar la final de la DFB-Pokal, mientras que el equipo de Vincent Kompany logró el doblete nacional
Kane pone fin a la sequía del Bayern en Berlín
En una temporada de claro dominio, el Bayern volvió a Berlín y conquistó su primera DFB-Pokal en seis años. Sin el capitán Manuel Neuer, lesionado en la pantorrilla, el campeón alemán superó a un combativo Stuttgart. Es el decimocuarto doblete de la historia del club.
Harry Kane, capitán de Inglaterra, rompió el empate en la segunda parte y sentenció con dos goles en los últimos minutos. Tras el pitido final, Joshua Kimmich declaró a la ARD: «Todos estábamos felices de volver por fin a Berlín. Queríamos ganar esto aquí a toda costa».
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El Stuttgart crea peligro antes del gol de Kane
El Stuttgart, actual campeón, dominó el inicio del partido ante el Bayern. Bajo la mirada de Julian Nagelsmann y José Mourinho, Maximilian Mittelstadt y su equipo probaron al portero suplente Jonas Urbig, mientras el Bayern luchaba por encontrar su ritmo en una primera parte prudente.
El gol llegó en el 55’, entre el humo de los petardos: centro perfecto de Michael Olise y cabezazo a bocajarro de Kane, su 59.º tanto de la temporada.
El delantero del Stuttgart, Deniz Undav, admitió: «Queríamos complicar al Bayern, pero no se puede perder de vista a Harry Kane. Aun así, todos podemos estar orgullosos; perder contra el Bayern no es lo peor».
Se baten récords en una noche histórica
Los goles segundo y tercero de Kane, en los minutos 80 y 92 —este último de penalti—, elevaron su cuenta a 61 goles en la temporada. El 3-0 permitió al Bayern igualar su récord de 46 victorias, marca lograda solo en la temporada del triplete (2012-13). Así respondió a las recientes eliminaciones coperas ante Saarbrücken y Friburgo.
Desde la banda, Neuer también celebraba: con 40 años, su séptimo título de la DFB-Pokal le iguala a Bastian Schweinsteiger como el jugador con más victorias en la competición. El veterano guardameta se unió a sus compañeros ante la afición visitante para levantar el trofeo, cerrando una campaña nacional exigente.
- AFP
Kane hace historia en la Copa DFB
Kane se ha labrado un lugar aún más destacado en la historia del fútbol alemán al convertirse en el cuarto jugador en marcar un hat-trick en una final de la DFB-Pokal, uniéndose así al selecto grupo formado por Uwe Seeler en 1963, Roland Wohlfarth en 1986 y Robert Lewandowski en 2012. Además, el delantero inglés logró un hat-trick perfecto en este partido al estilo de Wembley.
Además, se convirtió en el tercer jugador que marca en todas las rondas de una edición de la copa, tras Dieter Müller (Colonia, 1976-77) y Dirk Kurtenbach (Stuttgarter Kickers, 1986-87). Con estas hazañas, Kane llegó a nueve goles en la presente edición del torneo, cifra que solo supera el legendario Gerd Müller, autor de 10 tantos en 1970-71 y 11 en 1976-77 con el Bayern de Múnich.