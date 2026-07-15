Harry Kane es calificado como «el mejor de todos los tiempos» por Geoff Hurst, héroe de 1966, mientras el capitán de Inglaterra, que ha batido récords, pone su mirada en la gloria del Mundial

Inglaterra se prepara para un duelo histórico en Norteamérica y ha recibido el respaldo de un experto en triunfos. Hurst, único jugador con un hat-trick en una final hasta 2022, lo ha elogiado como el mejor goleador de la historia del país. Este verano Kane batió récords: superó a Bobby Moore como el capitán con más partidos y se consolidó como máximo anotador de la selección en grandes torneos.

En Wembley, antes de la semifinal contra Argentina, Hurst fue contundente al valorar al jugador del Bayern de Múnich: «Va a ser difícil superar los goles que ha marcado, así que diría que es el mejor de Inglaterra», admitió en la web oficial de la selección inglesa. «Su palmarés actual es sencillamente increíble, tanto por el número de partidos disputados como por los goles que está marcando, y lo está haciendo en partidos importantes, como hemos visto en este torneo».



