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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Gill Clark

Traducido por

Harry Kane, Erling Haaland y los 10 principales candidatos a la Bota de Oro del Mundial 2026: clasificación

Opinion
World Cup
H. Kane
E. Haaland
K. Mbappe
C. Ronaldo
L. Messi
Inglaterra
Francia
Argentina
Brazil
España
USA
Portugal
Noruega
Senegal
Colombia
F. Balogun
M. Oyarzabal
J. Alvarez
Vinicius Junior
L. Diaz
FEATURES

Tras años de espera, el Mundial 2026 ya casi está aquí. Los mejores jugadores han llegado a Estados Unidos, México y Canadá con el sueño de levantar el trofeo más prestigioso del fútbol, antes de que comience la competición en Ciudad de México.

Aunque el éxito del equipo definirá el torneo para la mayoría de los jugadores, también se disputa el premio individual de la Bota de Oro, que distingue al máximo goleador.

En ediciones pasadas la conquistaron leyendas como Eusebio, Gerd Müller, Mario Kempes, Paolo Rossi, Gary Lineker y Ronaldo Nazário. Kylian Mbappé y Harry Kane la obtuvieron en las dos últimas Copas y ahora buscan ser el primer jugador en ganarla dos veces en la historia del torneo.

Sin embargo, hay mucho talento ofensivo en juego y varias estrellas aspiran a entrar en la historia. ¿Quiénes son los favoritos a la Bota de Oro de 2026? GOAL repasa el top 10:

  • Folarin Balogun USMNTGetty

    10Folarin Balogun (Estados Unidos)

    Aunque parece poco probable que Estados Unidos aporte el ganador de la Bota de Oro, los anfitriones cuentan con Folarin Balogun, uno de los delanteros más en forma del momento. El jugador de 24 años marcó 19 goles esta temporada con el Mónaco, 12 en sus últimos 18 partidos.

    El equipo de Mauricio Pochettino confía en que la localía les ayude a dejar huella en su propio torneo y tiene buenas opciones de avanzar a la fase eliminatoria, quizá como primeros del Grupo D, tras quedar emparejados con Paraguay, Turquía y Australia.

    Con la camiseta de Estados Unidos lleva nueve goles y cuatro asistencias en 27 partidos, y aspira a ampliar esos números este verano.

    • Anuncios
  • Luis Diaz Colombia 2026Getty Images

    9Luis Díaz (Colombia)

    Luis Díaz llega al Mundial con Colombia tras una impresionante temporada de debut en Alemania, donde marcó 26 goles con el Bayern de Múnich.

    Es el líder de Colombia y lo mostró en la eliminatoria: marcó un doblete ante Brasil —primera victoria sobre la Seleção— días después de que liberaran a su padre tras un secuestro.

    Después marcó un gol espectacular a la campeona Argentina, confirmando su talento en los grandes escenarios. Colombia debutará en la fase de grupos ante Uzbekistán, lo que le brinda la oportunidad de empezar con buen pie.

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-PARAFP

    8Vinicius Jr. (Brasil)

    Vinicius Jr. se reencontró con su exentrenador en el Real Madrid, Carlo Ancelotti, en la selección brasileña. El técnico espera sacar lo mejor de este mago de la banda.

    Aunque su historial goleador con la selección no es amplio —solo nueve tantos en 49 partidos, el último ante Panamá—, llega en buen momento tras recuperar la puntería con el Madrid y cuenta con la calidad y la experiencia para brillar en el Mundial.

    Además, Brasil comparte grupo con Haití, de regreso al Mundial tras 52 años, Escocia y la revelación Marruecos, en una campaña que aspira al sexto título.

  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    7Julian Álvarez (Argentina)

    Con Messi, solo hay sitio para uno: Julián Álvarez o Lautaro Martínez. Aunque Lautaro fue el máximo goleador de la Copa América 2024, el juego completo de Álvarez le da ventaja para entrar en la alineación de Scaloni.

    Su temporada en el Atlético ha sido complicada —solo dos goles en La Liga desde octubre— y su futuro genera incertidumbre, pero su talento es indudable. Brillar con la selección podría ser el bálsamo perfecto este verano.

    Aunque Messi acaparará los focos, el olfato goleador de Álvarez puede ser clave para que el equipo de Scaloni defienda el título. En 2022 marcó cuatro goles en siete partidos, solo superado por Messi y Mbappé, y ahora tiene la oportunidad de aumentar su cuenta.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-HUN-PORAFP

    6Cristiano Ronaldo (Portugal)

    A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue siendo clave para club y selección. Marcó cinco goles en cinco partidos de clasificación y, pese a perderse el último por sanción, Portugal logró el pase.

    Tras la reducción de su sanción por la FIFA, Ronaldo estará disponible para todos los partidos. Se espera que Portugal lideren un grupo que incluye a Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

    Además, cuenta con el talento ofensivo de Bruno Fernandes, Rafael Leão, Pedro Neto, Francisco Conceição, Bernardo Silva y su compañero en el Al-Nassr, João Félix, un plantel capaz de generar ocasiones durante todo el partido.

  • Lionel Messi ArgentinaGetty

    5Lionel Messi (Argentina)

    Lionel Messi saldrá a defender el trofeo del Mundial tras llevar a Argentina a la gloria en 2022 y completar, por fin, su palmarés. Pero aún no ha ganado la Bota de Oro del Mundial.

    La cita de este verano será su última oportunidad de subsanar esa carencia. El ’10’ albiceleste cumplirá 39 años durante el torneo y sabe que será su despedida de las Copas del Mundo.

    A pesar de su edad, no muestra signos de desaceleración: la temporada pasada ganó la Bota de Oro de la MLS con 35 goles y fue el máximo anotador de las eliminatorias de la CONMEBOL con ocho tantos. Aunque esté cerca del retiro, sigue siendo candidato firme al título de goleo.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    4Mikel Oyarzabal (España)

    Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, no parece el favorito para ganar la Bota de Oro, pero su racha goleadora es innegable. Tras anotar el gol de la victoria en la final de la Eurocopa 2024, ha marcado 12 goles en sus últimos 12 partidos con España, seis de ellos en la fase de clasificación.

    Además, acaba de firmar su mejor campaña en La Liga con 15 goles, lo que indica que llega en óptimas condiciones al torneo.

    España parte como favorita y, si avanza rondas, Oyarzabal tendrá más chances de sumar. En su grupo, con Cabo Verde y Arabia Saudí, debería empezar con buen pie; además, lanza los penaltis. La lesión de Lamine Yamal, que se pierde el arranque del torneo, refuerza aún más sus opciones.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-QUALIFIERS-NOR-ITAAFP

    3Erling Haaland (Noruega)

    Erling Haaland marcó 16 goles en ocho partidos de clasificación, el doble que cualquier otro europeo, y llevó a Noruega a su primer Mundial desde 1998. Ahora, el delantero del Manchester City debutará en un gran torneo y buscará dejar huella.

    Además, el seleccionador Stale Solbakken cuenta con Martin Ødegaard, Oscar Bobb y Antonio Nusa, lo que refuerza aún más al equipo. Su pleno de victorias en la fase de clasificación los convierte en una posible revelación del torneo.

    No obstante, no todo será fácil: Francia y Senegal prometen duros duelos en la fase de grupos, así que Haaland buscará empezar con victoria ante Irak.

  • FBL-FRIENDLY-BRA-FRAAFP

    2Kylian Mbappé (Francia)

    Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro en 2022 con ocho goles en siete partidos, así que no sorprendería que la estrella del Real Madrid la volviera a ganar en 2026. Ya lo mostró en el amistoso contra Brasil con Francia. Además, contará con uno de los mejores equipos de apoyo, con Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rayan Cherki y Désiré Doué listos para asistirlo.

    La pasada temporada marcó 42 goles en 44 partidos con el Madrid y, aunque arrastra pequeñas lesiones, suele reservar su mejor versión para los Mundiales. Espera otra gran actuación de Mbappé.

  • Harry Kane England 2025Getty

    1Harry Kane (Inglaterra)

    Harry Kane, ya dueño de una Bota de Oro mundialista, busca este verano ampliar su palmarés tras los ocho goles en ocho partidos de clasificación que lo consolidan como máximo goleador histórico de Inglaterra.

    A sus 32 años llega en el mejor momento de su carrera: ha marcado 61 goles en todas las competiciones con el Bayern de Múnich, que logró el doblete. Además, cualquier duda sobre su ritmo se disipó con los dos hat-tricks con los que cerró la temporada.

    Se espera que guíe a Inglaterra más allá de los cuartos de final. En un grupo con Croacia, Ghana y Panamá —a la que le marcó un hat-trick en 2018— podría estrenarse pronto.