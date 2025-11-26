¿Harry Kane junto a Erling Haaland? ¡El delantero del Bayern Múnich instado a rechazar al Barcelona por un traspaso al Manchester City si deja el Allianz Arena en 2026!

El dúo ha tenido un comienzo fulgurante en la temporada 2025-26, marcando goles cruciales –y muchos– para sus respectivos equipos. Harry Kane ha liderado maravillosamente la carga del Bayern Múnich en los primeros tres meses de la campaña en curso, habiendo ya anotado la asombrosa cantidad de 24 goles en solo 18 partidos para Die Roten en todas las competiciones.

En septiembre, se convirtió en el hombre más rápido en la historia de las cinco grandes ligas de Europa en alcanzar el hito de un centenar de goles para un solo club, tomando 104 partidos para lograr la hazaña. En el proceso, superó a Cristiano Ronaldo y Haaland, quienes necesitaron 105 juegos para el Real Madrid y el Manchester City, respectivamente.

La forma increíble de Kane frente al gol ha jugado un papel importante en que el equipo de Vincent Kompany rompa el récord del AC Milan de 13 victorias consecutivas al inicio de la temporada 1992-93, ya que el Bayern llegó a ganar 16 en fila antes de ser detenido por el Union Berlin tras un empate 2-2.

Por otro lado, la importancia de Erling Haaland para este equipo del City no puede subestimarse. El noruego ya ha superado la marca de 30 goles tanto para el club como para el país, 19 de esos bajo las órdenes de Pep Guardiola con el Manchester City. Su ausencia se sintió mucho contra el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones el martes por la noche, ya que el conjunto alemán logró una sorprendente victoria 2-0 contra un equipo del City que no contó con los servicios de Haaland y varios otros titulares desde el inicio.

Dicho esto, la forma de ambos, Kane y Haaland, ha sido imponente desde que comenzó la temporada. Ellos, junto con Kylian Mbappé, se han convertido en los primeros candidatos en la carrera por la Bota de Oro europea 2025-26, anotando 14 goles en la liga cada uno.