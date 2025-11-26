¿Harry Kane junto a Erling Haaland? ¡El delantero del Bayern Múnich instado a rechazar al Barcelona por un traspaso al Manchester City si deja el Allianz Arena en 2026!
Kane y Haaland compiten por la Bota de Oro Europea 2025-26
El dúo ha tenido un comienzo fulgurante en la temporada 2025-26, marcando goles cruciales –y muchos– para sus respectivos equipos. Harry Kane ha liderado maravillosamente la carga del Bayern Múnich en los primeros tres meses de la campaña en curso, habiendo ya anotado la asombrosa cantidad de 24 goles en solo 18 partidos para Die Roten en todas las competiciones.
En septiembre, se convirtió en el hombre más rápido en la historia de las cinco grandes ligas de Europa en alcanzar el hito de un centenar de goles para un solo club, tomando 104 partidos para lograr la hazaña. En el proceso, superó a Cristiano Ronaldo y Haaland, quienes necesitaron 105 juegos para el Real Madrid y el Manchester City, respectivamente.
La forma increíble de Kane frente al gol ha jugado un papel importante en que el equipo de Vincent Kompany rompa el récord del AC Milan de 13 victorias consecutivas al inicio de la temporada 1992-93, ya que el Bayern llegó a ganar 16 en fila antes de ser detenido por el Union Berlin tras un empate 2-2.
Por otro lado, la importancia de Erling Haaland para este equipo del City no puede subestimarse. El noruego ya ha superado la marca de 30 goles tanto para el club como para el país, 19 de esos bajo las órdenes de Pep Guardiola con el Manchester City. Su ausencia se sintió mucho contra el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones el martes por la noche, ya que el conjunto alemán logró una sorprendente victoria 2-0 contra un equipo del City que no contó con los servicios de Haaland y varios otros titulares desde el inicio.
Dicho esto, la forma de ambos, Kane y Haaland, ha sido imponente desde que comenzó la temporada. Ellos, junto con Kylian Mbappé, se han convertido en los primeros candidatos en la carrera por la Bota de Oro europea 2025-26, anotando 14 goles en la liga cada uno.
- Getty Images Sport
Se insta a Kane a unirse con Haaland
El ex extremo de la Premier League Shaun Wright-Phillips, quien pasó nueve años con el City, cree que Kane y Haaland podrían coexistir en el Etihad Stadium la próxima temporada y más allá, instando así al primero a regresar a la Premier League en lugar del movimiento especulado a Barcelona en España.
"Si fueras Harry Kane podrías ganar más trofeos en Barcelona o Real Madrid, ¿por qué rechazarías eso?" dijo a BestBettingSites.
"Pero si él quiere ese récord en la Premier League, entonces creo que el Manchester City lo recibiría con los brazos abiertos. Creo que aunque solo jueguen con un delantero, pueden rotar con Erling Haaland. Creo que ambos jugadores aceptarían eso mientras estuvieran ganando trofeos.
"Más que eso, creo que pueden jugar juntos, porque Kane también es un excepcional No.10, y eso liberaría a Haaland. Tan pronto como Kane tenga el balón y gire, Haaland estaría corriendo por detrás y Kane lo encontraría."
¿Buscando apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previas de expertos, predicciones basadas en datos y análisis ganadores con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra creciente comunidad ahora!
Kane no tiene interés en dejar el Bayern Múnich
A principios de esta temporada, BILD lanzó una bomba al afirmar que Harry Kane tiene una cláusula de rescisión 'secreta' de 65 millones de euros (57 millones de libras/76 millones de dólares) insertada en su contrato con el Bayern, que se extiende hasta junio de 2027. Sin embargo, para que la cláusula entre en vigor, el jugador de 32 años debe informar a los ejecutivos del club en Sabener Straße de su deseo de marcharse antes de fines de enero de 2026.
A pesar de los informes, Kane parece estar bastante relajado, incluso admitiendo que está abierto a considerar extender su estadía en el Allianz Arena más allá de 2027. "Me quedan casi dos años. No es como si estuviera en el último año de mi contrato y alguien estuviera entrando en pánico," dijo a los periodistas en septiembre. "Estoy bien. El club está bien. Creo que están contentos conmigo y yo estoy contento con ellos. Esas discusiones pueden tener lugar.”
- AFP
Barcelona consideran a Kane como el reemplazo ideal de Lewandowski.
Barcelona se prepara para experimentar un gran verano de cambios en la plantilla al final de la temporada. Robert Lewandowski, cuyo contrato con los catalanes finalizará el próximo verano, tiene un pie fuera del Camp Nou tal como están las cosas.
La especulación predominante, entonces, es que los campeones reinantes de La Liga están decididos a hacer todo lo posible en su búsqueda de Kane, a quien consideran el sucesor ideal del polaco envejecido. Además, se cree que su cláusula de rescisión de 65 millones de euros está dentro del alcance financiero de un club que lleva una de las cargas de deuda más grandes en el fútbol mundial.
En cuanto a Kane, no está considerando ninguna sugerencia de un posible traslado a Barcelona o cualquier otro lugar. "No he tenido contacto con nadie, nadie me ha contactado", dijo recientemente a BILD. "Me siento muy cómodo en la situación actual, aunque todavía no hemos discutido mi situación con el Bayern.
"No hay prisa. Estoy realmente feliz en Múnich. Se puede ver en la forma en que estoy jugando. Si hay contacto, entonces veremos. Pero no estoy pensando en la nueva temporada todavía. Primero está la Copa del Mundo en el verano. Y es muy improbable que algo cambie después de esta temporada."
Sobre si los aficionados del Bayern deberían estar preocupados por su futuro en el club, respondió: "No lo creo."