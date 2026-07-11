Harry Kane describe como «surrealista» jugar al golf con Donald Trump y reconoce que el presidente de EE. UU. «es bastante bueno»

Durante la rueda de prensa, Kane agradeció la oportunidad y elogió la destreza del jefe de Estado en el golf, deseando mantener un nivel similar en la vejez.

Kane relató la experiencia a los medios: «Jugamos hace unos 18 meses en Palm Beach. Fue surrealista conocerlo y jugar con él.

Juega bastante bien al golf. Espero poder jugar tan bien como él cuando tenga su edad. Fue una experiencia única y estoy muy agradecido por la invitación».