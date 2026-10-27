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Harry Kane Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
Karim Malim
Traducido por

Harry Kane derrota a mbappé y Yamal a sangre fría: ¿cómo desafió los pronósticos y se llevó el Balón de Oro?

FEATURES
H. Kane
K. Mbappe
L. Yamal
Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
Bayern Múnich
Borussia Dortmund
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Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
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¡El inglés rompe una espera de 25 años sin Champions League ni Mundial!

En el mundo del fútbol, los goles no siempre bastan para abrir las puertas de la gloria, ni los títulos garantizan por sí solos sentarse en el trono del mejor del mundo. Pero Harry Kane decidió escribir su propia historia, superando los cálculos de las expectativas que lo acompañaron durante largos años, hasta pasar de ser un delantero de cuya capacidad para alcanzar la cima algunos dudaban a convertirse en una estrella que sostiene el Balón de Oro, el más alto de los premios individuales del deporte.

Y tras un cuarto de siglo de espera, los ingleses recuperaron los recuerdos de la conquista del premio, ausente entre los jugadores de su país desde que Michael Owen lo ganara en 2001, después de que el capitán de la selección inglesa y delantero del Bayern Múnich se llevara el premio al mejor jugador del mundo durante una gala celebrada en Londres, convirtiéndose en el quinto inglés en lograr esta hazaña, en medio de una fuerte competencia con las más destacadas estrellas del fútbol mundial.

Pero la coronación de Kane no fue una simple recompensa por una temporada goleadora excepcional, sino que llevó consigo una historia distinta, pues llegó pese a su fracaso en ganar algunos de los torneos más importantes, en un momento en que las expectativas se inclinaban hacia otros nombres, entre ellos el francés Kylian Mbappé y el español Lamine Yamal.

Entonces, ¿cómo logró Kane dar la vuelta a la ecuación? ¿Y qué hizo que sus números bastaran para inclinar la balanza a su favor? ¿Y representa esta coronación el inicio de una nueva era para el delantero inglés, o será la conservación del Balón de Oro la prueba más difícil de su carrera?

  • Michael OwenGetty Images Sport

    25 años de espera: Kane devuelve el Balón de Oro a Inglaterra

    Harry Kane entró en la historia del fútbol inglés por la puerta grande, después de convertirse en el primer jugador de su país en ganar el Balón de Oro desde la coronación de Michael Owen con el galardón en 2001, poniendo fin a una espera de 25 años y devolviendo el nombre de Inglaterra al primer plano de una de las competiciones individuales más importantes del mundo del fútbol.

    El delantero del Bayern Múnich se convirtió así en el quinto jugador inglés en alzar el trofeo, después de que lo precedieran Stanley Matthews en 1956, Bobby Charlton en 1966, y Kevin Keegan en 1978 y 1979, antes de que Kane se uniera a ellos con una historia diferente, forjada por los goles, la continuidad y la capacidad de ofrecer un nivel excepcional en más de una competición.

    La lista de ganadores del galardón procedentes del Reino Unido incluye también al escocés Denis Law, que lo conquistó en 1964, y a George Best, estrella de Irlanda del Norte, que lo logró en 1968, ampliando así la lista de nombres británicos que han dejado su huella en la historia del premio.

    El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, ocupó el segundo puesto, mientras que el español Lamine Yamal, estrella del Barcelona, se situó en el tercer lugar, después de haber entrado en la carrera entre los principales candidatos gracias a su llamativo talento y su gran influencia con el conjunto catalán.



    Kane no ocultó su asombro por haber alcanzado esta posición, pues declaró en unas palabras para la plataforma "DAZN": "Muchos no esperaban que llegara hasta aquí, y quizá ni yo mismo esperaba alcanzar este nivel".

    Y añadió: "Pasé por muchos altibajos, sobre todo al inicio de mi carrera. Nunca fui ese jugador al que la gente consideraba un proyecto de gran estrella, como ocurre con algunos jugadores hoy en día".

    El delantero inglés prosiguió: "Tuve que armarme de paciencia y de trabajo duro; en muchas ocasiones tuve que librar una lucha conmigo mismo, y fue imprescindible superarlo a través de la fe en mí mismo y la determinación".

    Explicó que este camino le ayudó a conservar su humildad y su realismo, incluso después de haber alcanzado los niveles más altos, subrayando que el deseo constante de evolucionar y mejorar fue uno de los factores más importantes que lo condujeron al éxito.

    La celebración de su logro no se limitó a la afición y los medios de comunicación, pues Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, expresó su enorme satisfacción por la coronación de su capitán, describiendo la conquista del galardón como "un gran honor".

    Asimismo, el príncipe Guillermo elogió al exdelantero del Tottenham Hotspur, calificándolo de "capitán maravilloso y jugador excepcional", en una muestra de la posición que ha alcanzado Kane dentro y fuera del fútbol inglés.


  • Harry Kane GFX GOAL ONLYGoal AR

    Una temporada excepcional en cifras: 61 goles con el Bayern Múnich

    La consagración de Harry Kane con el Balón de Oro no fue fruto de las impresiones o la popularidad, sino que se sustentó principalmente en unas cifras goleadoras excepcionales que lo hicieron superar a sus rivales durante la temporada pasada y firmar una de las mejores temporadas individuales de su carrera profesional.

    El delantero inglés marcó 61 goles en 51 partidos con la camiseta del Bayern Múnich la temporada pasada, una cifra récord para el club alemán en una sola temporada, además de superar el registro de cualquier otro jugador en las cinco grandes ligas de Europa por una diferencia de 19 goles, según los datos recogidos en el balance de la temporada.

    Para dimensionar la magnitud de esta hazaña, basta señalar que Kane alcanzó el mismo registro que logró el portugués Cristiano Ronaldo con el Real Madrid hace 11 años, cuando marcó 61 goles en una sola temporada, situando así al delantero inglés en una comparación directa con uno de los goleadores más destacados de la historia del fútbol.

    A nivel de la liga alemana, Kane encabezó la lista de goleadores tras anotar 36 goles, superando por una diferencia de 17 goles a su rival más cercano, en un balance que refleja hasta qué punto superó al resto de delanteros y su capacidad para convertir las ocasiones en goles de forma regular.

    En cuanto a la Liga de Campeones de Europa, marcó 14 goles, desempeñando un papel central en el recorrido del Bayern Múnich hasta las semifinales, pese a que el equipo no logró alcanzar la final ni conquistar el título continental.

    En la Copa de Alemania, Kane anotó 10 goles, entre ellos tres en la final que terminó con la victoria del Bayern Múnich sobre el Stuttgart por 3-0, según los datos recogidos en el balance de la temporada, además de añadir un gol en la Supercopa de Alemania.

    De este modo, Kane no se limitó a marcar goles en una sola competición, sino que se impuso en las distintas competiciones en las que participó, ofreciendo un rendimiento ofensivo que lo convirtió en el elemento más destacado del sistema del equipo bávaro, según informó "BBC Sport".

    Sus cifras adquieren una importancia adicional si se tiene en cuenta la historia del Bayern Múnich, cuya camiseta vistieron a lo largo de los años delanteros legendarios como Gerd Müller y Karl-Heinz Rummenigge, hasta llegar al polaco Robert Lewandowski, que a su vez dejó una huella excepcional en el registro goleador del club.

    Aun así, Kane logró superar los registros anteriores del club en una sola temporada, convirtiéndose en el primer jugador del Bayern Múnich en ganar el Balón de Oro desde Rummenigge en 1981, devolviendo el galardón a las vitrinas del gigante bávaro tras una larga ausencia.


  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    73 goles en una sola temporada: una gesta que coloca a Kane entre las leyendas

    Las cifras de Kane no se detuvieron en lo que ofreció con el Bayern Múnich, ya que sumó sus goles con la selección de Inglaterra a su balance, elevando su total a 73 goles durante la temporada, además de ocho asistencias en 65 partidos con el club y la selección.

    Kane marcó 12 goles con Inglaterra durante el mismo periodo, entre ellos seis en el Mundial, confirmando que su brillo no estuvo ligado únicamente al entorno del club alemán, sino que se extendió también a sus participaciones internacionales.

    Este balance sitúa al delantero inglés en una lista excepcional que incluye a una élite de los mayores goleadores de la historia del fútbol, ya que nadie ha logrado marcar más goles en una sola temporada en las grandes ligas europeas salvo Lionel Messi, que anotó 82 goles con el Barcelona y la selección argentina en la temporada 2011-2012.

    Asimismo, Gerd Müller marcó 72 goles durante la temporada 1972-1973, mientras que Cristiano Ronaldo alcanzó los 66 goles en las temporadas 2011-2012 y 2014-2015, y el brasileño Ronaldo logró el mismo registro en la temporada 1996-1997.

    La lista incluyó también al noruego Erling Haaland, que marcó 64 goles en la temporada 2022-2023, y al uruguayo Luis Suárez, que alcanzó la misma cifra en la temporada 2015-2016.

    Esta comparación revela que Kane no ofreció simplemente una buena temporada, sino que se acercó a cifras históricas asociadas a nombres que cambiaron la forma del fútbol moderno, lo que otorgó a su candidatura individual una gran fuerza en la carrera por el Balón de Oro.

    Alan Shearer, exdelantero de la selección de Inglaterra, elogió el rendimiento de Kane, asegurando a la cadena «BBC Sport» que merece el premio, y dijo: «Harry Kane debe ser el ganador del Balón de Oro».

    Shearer añadió: «Sus números a lo largo de los últimos doce a dieciocho meses han sido absolutamente asombrosos, tanto con el Bayern Múnich como con la selección de Inglaterra. Por eso, merece ganarlo».

    Por su parte, Danny Murphy, exjugador de la selección de Inglaterra, describió el rendimiento goleador de Kane como incansable, considerando que el delantero ofreció una de las mejores temporadas de su carrera y que ganar el premio representa una recompensa merecida por lo que ha ofrecido.

    Murphy señaló que Kane se adaptó de forma excelente al Bayern Múnich desde su incorporación, asegurando que ha sido el mejor delantero puro del mundo durante los últimos doce meses.


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  • Harry KaneGetty Images

    Sin Champions League ni Mundial: ¿por qué ganó Kane?

    Quizás el aspecto más llamativo de la coronación de Harry Kane fue su éxito al ganar el Balón de Oro sin conquistar uno de los grandes títulos que suelen influir en la identidad del ganador del premio.

    En un momento en que algunas de las grandes conquistas individuales se han asociado a ganar la Liga de Campeones de Europa, el Mundial o los torneos continentales, Kane llegó al podio después de que el Bayern Múnich fracasara en la conquista de la Liga de Campeones y quedara eliminado en semifinales.

    Y pese al éxito del conjunto alemán al lograr el doblete nacional durante la temporada pasada, estos títulos no tuvieron la dimensión de la Liga de Campeones en cuanto a su influencia en la carrera por el Balón de Oro, lo que convirtió los números individuales del delantero inglés en un elemento decisivo para inclinar la balanza a su favor.

    Este resultado demuestra que la votación no se basó únicamente en el número de títulos que logra un jugador, sino que tuvo en cuenta el nivel del rendimiento individual, la influencia en los resultados, la constancia a lo largo de toda la temporada y la capacidad de ofrecer cifras excepcionales en las distintas competiciones.

    Históricamente, el Balón de Oro solo estuvo al alcance de los jugadores europeos desde su fundación en 1956 y hasta 1995, cuando se abrió la puerta de la competición a los jugadores de distintas nacionalidades, un giro que amplió el círculo de candidatos y cambió la naturaleza de la carrera.

    Desde entonces, los años de celebración del Mundial fueron testigos en cuatro ocasiones de la coronación de un jugador que había ganado el torneo, mientras que el premio de Messi en 2023 fue una excepción ligada a la celebración del Mundial de Catar en el invierno de 2022.

    Con todo, el triunfo del campeón del mundo no fue algo inevitable en cada edición, pues Messi, Cristiano Ronaldo y Luka Modric ya habían conquistado el premio en años en los que no se coronaron campeones del mundo.

    Esta es tan solo la quinta vez en los últimos veinte años que el premio recae en un jugador que no ha ganado el Mundial, la Liga de Campeones de Europa, la Eurocopa o la Copa América, según el balance recogido en el informe, con lo que Kane se suma a una lista a la que también estuvieron ligadas tres de las coronaciones de Messi.

    Lamine Yamal figuraba entre los principales candidatos, beneficiándose de su coronación en el Mundial con España según los datos recogidos, además de su brillante actuación con el Barcelona, pero el premio acabó finalmente en manos de Kane, que presentó un sólido expediente individual difícil de ignorar.

    El año pasado, la conquista de la Liga de Campeones de Europa por parte de Ousmane Dembélé con el Paris Saint-Germain contribuyó a que ganara el Balón de Oro, lo que pone de manifiesto la magnitud de la influencia que pueden dejar los grandes títulos en el camino de la votación.

    Pero el caso de Kane fue diferente; se impuso gracias a unas cifras goleadoras sin precedentes en la historia del Bayern Múnich y a un balance global que lo situó entre los mejores goleadores que ha conocido la historia de este deporte, confirmando que la ausencia de un título europeo no anula necesariamente el valor de una temporada excepcional.


  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    Celebración en Wembley: ¿podrá conservar el Balón de Oro?

    La coronación de Kane no pasó sin una amplia celebración en su país, ya que los arcos del estadio de Wembley se iluminaron de color dorado la noche del lunes, en una imagen simbólica que refleja el valor del logro conseguido por el capitán de la selección inglesa.

    Esta celebración tiene un significado especial, porque el Balón de Oro se mantuvo lejos de los jugadores ingleses desde la coronación de Owen a principios del presente siglo, pese al paso de generaciones de estrellas que ofrecieron niveles destacados tanto en los clubes como en la selección.

    Para Kane, ganar el premio representa la culminación de una trayectoria que no siempre fue fácil, después de que él mismo hablara de las dificultades que afrontó en sus inicios y de no ser considerado en una etapa temprana uno de los talentos más destacados con opciones de llegar a la cima.

    De ahí que el premio parezca más que un simple reconocimiento a una temporada goleadora; es también un homenaje a un largo camino de evolución, trabajo y paciencia, hasta alcanzar una posición con la que Kane se convirtió en uno de los delanteros más importantes del mundo.

    Y pese a que Kane apenas había celebrado su coronación, ya comenzó a hablarse de sus posibilidades de ganar el premio dos años consecutivos, en vista del fuerte inicio que ha mostrado con el Bayern Múnich durante la nueva temporada.

    El delantero inglés marcó 10 goles en los primeros 12 partidos que disputó con el conjunto alemán, además de anotar seis goles en cuatro partidos con la selección de su país en la Liga de las Naciones de la UEFA, elevando su cuenta a 16 goles en 16 partidos según las cifras recogidas en el informe.

    Junto a su brillo individual, el Bayern Múnich comenzó la temporada de forma potente, ya que no sufrió ninguna derrota en la Bundesliga ni en la Liga de Campeones de Europa, lo que le da a Kane una oportunidad adicional para seguir compitiendo por los títulos y los récords.

    Y si el equipo logra conseguir el triplete y Kane continúa marcando a un ritmo cercano a un gol por partido, será difícil excluirlo de la lista de candidatos al próximo premio, sobre todo porque la temporada no incluye grandes torneos como el Mundial, la Eurocopa o la Copa América, de acuerdo con los datos aportados.

    No obstante, conservar el Balón de Oro no será una tarea sencilla, ya que requiere mantener el brillo individual y conseguir resultados colectivos sólidos, además de enfrentarse a rivales capaces de alterar la balanza de la carrera en cualquier momento.

    El último jugador, a excepción de Messi y Cristiano Ronaldo, en ganar el premio dos años consecutivos fue el neerlandés Marco van Basten, que se coronó en 1988 y 1989, lo que refleja la dificultad de repetir el logro ante la fuerte competencia entre las estrellas del fútbol.


  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Yamal y Mbappé: una nueva rivalidad asoma en el horizonte

    Kane no estará solo en la carrera por el próximo Balón de Oro, ya que Lamine Yamal sigue reforzando su posición entre las grandes estrellas del mundo, después de situarse en el tercer puesto de la clasificación actual, según el informe, tras figurar entre los candidatos con más opciones.

    El astro español comenzó la temporada de manera llamativa, marcando 10 goles y dando 10 asistencias en 13 partidos con el Barcelona en LaLiga y la Liga de Campeones, un balance que refleja la diversidad de su influencia entre la anotación y la creación de ocasiones.

    El Barcelona es uno de los principales candidatos a disputar el título de la Liga de Campeones, y conquistar el torneo podría ser un factor decisivo para reforzar las opciones de Yamal, especialmente si mantiene su nivel actual y sigue ofreciendo números destacados.

    En caso de ganar el premio el próximo año, Yamal tendría 20 años, lo que le convertiría en el jugador más joven de la historia en coronarse con el Balón de Oro, según la previsión recogida en el informe. El brasileño Ronaldo sigue ostentando el récord como el ganador más joven del premio, después de obtenerlo en 1997 con 21 años.

    Por su parte, Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, busca a su vez ganar el Balón de Oro por primera vez en su carrera, después de marcar 14 goles en 13 partidos con su club y la selección de su país, confirmando que seguirá siendo un fuerte competidor por el premio.

    La posible competencia no se limita a este trío, ya que el Arsenal y el Paris Saint-Germain destacan entre los equipos firmemente candidatos a disputar la Liga de Campeones. Ningún jugador del Arsenal ha ganado nunca el Balón de Oro, mientras que el Paris Saint-Germain tiene la oportunidad de reforzar la presencia de sus estrellas en la carrera individual si logra seguir peleando por los grandes títulos.

    Finalmente, la particularidad de la historia de Harry Kane reside en que su llegada al Balón de Oro no fue la prolongación de un camino fácil ni un ascenso previsible desde el principio, sino que fue el resultado de años de trabajo y evolución, tal y como confirmó el propio jugador.

    Logró convertir su capacidad goleadora en un arma decisiva, se impuso en una de las ligas europeas más fuertes y luego mantuvo su brillantez a nivel continental e internacional, hasta que sus números pasaron a compararse con lo logrado por las leyendas del juego.

    Además, su traspaso al Bayern Munich le brindó una nueva plataforma para mostrar sus cualidades en un entorno competitivo diferente, pero eso no bastó por sí solo para forjar el logro, pues necesitó ofrecer una temporada excepcional en cuanto a goles, impacto y continuidad.

    Kane decidió la carrera pese a la ausencia de algunos grandes títulos en su palmarés la temporada pasada, otorgando a Inglaterra su primer Balón de Oro desde 2001 y devolviendo al Bayern Munich al frente de los ganadores del premio tras décadas desde la coronación de Rummenigge.

    Entre récords, las presiones de la competencia y los desafíos de mantenerse en la cima, comienza ahora una nueva etapa en la trayectoria del delantero inglés, que ya no está obligado a demostrar su capacidad para llegar a la élite, sino que se enfrenta a una prueba más difícil: mantener su posición entre los mejores jugadores del mundo e intentar convertir su primer Balón de Oro en el inicio de una serie de logros históricos.