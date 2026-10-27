Harry Kane derrota a mbappé y Yamal a sangre fría: ¿cómo desafió los pronósticos y se llevó el Balón de Oro?

Kane no estará solo en la carrera por el próximo Balón de Oro, ya que Lamine Yamal sigue reforzando su posición entre las grandes estrellas del mundo, después de situarse en el tercer puesto de la clasificación actual, según el informe, tras figurar entre los candidatos con más opciones.
El astro español comenzó la temporada de manera llamativa, marcando 10 goles y dando 10 asistencias en 13 partidos con el Barcelona en LaLiga y la Liga de Campeones, un balance que refleja la diversidad de su influencia entre la anotación y la creación de ocasiones.
El Barcelona es uno de los principales candidatos a disputar el título de la Liga de Campeones, y conquistar el torneo podría ser un factor decisivo para reforzar las opciones de Yamal, especialmente si mantiene su nivel actual y sigue ofreciendo números destacados.
En caso de ganar el premio el próximo año, Yamal tendría 20 años, lo que le convertiría en el jugador más joven de la historia en coronarse con el Balón de Oro, según la previsión recogida en el informe. El brasileño Ronaldo sigue ostentando el récord como el ganador más joven del premio, después de obtenerlo en 1997 con 21 años.
Por su parte, Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, busca a su vez ganar el Balón de Oro por primera vez en su carrera, después de marcar 14 goles en 13 partidos con su club y la selección de su país, confirmando que seguirá siendo un fuerte competidor por el premio.
La posible competencia no se limita a este trío, ya que el Arsenal y el Paris Saint-Germain destacan entre los equipos firmemente candidatos a disputar la Liga de Campeones. Ningún jugador del Arsenal ha ganado nunca el Balón de Oro, mientras que el Paris Saint-Germain tiene la oportunidad de reforzar la presencia de sus estrellas en la carrera individual si logra seguir peleando por los grandes títulos.
Finalmente, la particularidad de la historia de Harry Kane reside en que su llegada al Balón de Oro no fue la prolongación de un camino fácil ni un ascenso previsible desde el principio, sino que fue el resultado de años de trabajo y evolución, tal y como confirmó el propio jugador.
Logró convertir su capacidad goleadora en un arma decisiva, se impuso en una de las ligas europeas más fuertes y luego mantuvo su brillantez a nivel continental e internacional, hasta que sus números pasaron a compararse con lo logrado por las leyendas del juego.
Además, su traspaso al Bayern Munich le brindó una nueva plataforma para mostrar sus cualidades en un entorno competitivo diferente, pero eso no bastó por sí solo para forjar el logro, pues necesitó ofrecer una temporada excepcional en cuanto a goles, impacto y continuidad.
Kane decidió la carrera pese a la ausencia de algunos grandes títulos en su palmarés la temporada pasada, otorgando a Inglaterra su primer Balón de Oro desde 2001 y devolviendo al Bayern Munich al frente de los ganadores del premio tras décadas desde la coronación de Rummenigge.
Entre récords, las presiones de la competencia y los desafíos de mantenerse en la cima, comienza ahora una nueva etapa en la trayectoria del delantero inglés, que ya no está obligado a demostrar su capacidad para llegar a la élite, sino que se enfrenta a una prueba más difícil: mantener su posición entre los mejores jugadores del mundo e intentar convertir su primer Balón de Oro en el inicio de una serie de logros históricos.