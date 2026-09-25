Kane ha revelado que espera comprometer su futuro a largo plazo con el Bayern de Múnich firmando un nuevo contrato en el próximo mes. Hablando durante la concentración con Inglaterra, Kane confirmó que el proceso ha sido transparente y cordial. Dijo a los periodistas: "Las conversaciones van bien. He sido bastante abierto y sincero al respecto. Seguimos hablando ahora y creo que avanzan en la dirección correcta. Ambas partes se lo han tomado con mucha calma".

Añadió: "Todo el mundo puede ver que soy feliz allí, por cómo estoy rindiendo y por cómo hablo fuera del campo. Creo que todo se está llevando con franqueza y honestidad. Espero que se cierre algo. En el próximo mes más o menos debería haber algún tipo de decisión y creo que será positiva".



