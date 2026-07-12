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Harry Kane defiende a Thomas Tuchel y admite que Inglaterra solo ha mostrado «destellos» de su mejor nivel en el Mundial 2026
Kane respalda la búsqueda de la perfección de Tuchel
Kane ha defendido que las duras críticas de Tuchel tras el 2-1 ante Noruega, con doblete de Bellingham, buscan que el equipo muestre en los partidos la excelencia vista en los entrenamientos.
Kane cree que el técnico solo busca mantener la exigencia antes de la semifinal contra Argentina. «Cuando nos ve entrenar y observa nuestra compenetración y lo que podemos hacer, especialmente con los jugadores que tenemos, nuestra forma de atacar, nuestros duelos individuales y nuestras habilidades… simplemente quiere ver esa versión de nosotros mismos. Sabe tan bien como cualquiera que no es tan sencillo: nos enfrentamos a rivales fuertes. Está intentando sacarnos lo mejor y nosotros sabemos que podemos dar más».
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Los Tres Leones buscan dar lo mejor de sí mismos
Inglaterra ha alcanzado las semifinales por cuarta vez —ganó en 1966 y fue cuarta en 1990 y 2018—, pero en la plantilla crece el consenso de que aún no han completado un partido de 90 minutos perfecto. Kane admitió que el equipo aún no ha mostrado su mejor versión, pero confía en alcanzarla.
El delantero del Bayern de Múnich declaró: «Aún no hemos visto ese [mejor nivel]. Lo hemos entrevisado en algunos momentos. Contra Noruega se vio en algunos momentos. No hemos tenido el control total que nos gustaría y que creo que podemos tener. Pero en esta fase del torneo te enfrentas a los mejores equipos del mundo. En semifinales nos enfrentaremos a uno de los mejores equipos del mundo».
Bellingham genera tensiones con su reacción
Las críticas directas de Tuchel sobre el rendimiento no le sentaron bien a Bellingham, quien las restó importancia diciendo: «Sí, bueno, da igual», y añadió más tarde: «Quizá él no sepa lo que es jugar en ese tipo de condiciones contra Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa y [Alexander] Sorloth». La estrella del Real Madrid apuntó a las difíciles condiciones de Miami como factor clave.
Kane restó importancia al incidente y destacó la resistencia del equipo y la aportación decisiva de Bellingham. Ambos suman seis goles, solo por detrás de Messi y Mbappé (ocho) y de Haaland (siete). Al hablar del partido, Kane declaró: «Lo mejor es que estamos en semifinales y aún podemos mejorar. No hay que exagerar. El equipo defendió bien ante Noruega y creó ocasiones. Jude marcó dos goles más y dio un paso al frente».
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La atención se centra ahora en la semifinal de Argentina
Tuchel criticó que Inglaterra no superara la presión alta ni penetrara en el último tercio. Dijo que sus jugadoras «se lo pensaban demasiado» con el balón, lo que les hacía perder ocasiones. Ahora, con la semifinal ante Argentina en Atlanta cada vez más cerca, la presión por encontrar soluciones es enorme.
De cara al futuro, Kane se mostró optimista sobre las posibilidades de Inglaterra de alcanzar otra final. «Esta ha sido una etapa de gran éxito para nuestra selección, llegando a semifinales y finales, y queremos dar el paso definitivo. Esa es la pieza que nos falta ahora. Llevamos seis semanas juntos y hemos demostrado todo nuestro deseo por defender el escudo. Ahora vamos a necesitar un esfuerzo aún mayor durante la última semana más o menos», concluyó el capitán.
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