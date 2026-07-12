Harry Kane defiende a Thomas Tuchel y admite que Inglaterra solo ha mostrado «destellos» de su mejor nivel en el Mundial 2026

Kane ha defendido que las duras críticas de Tuchel tras el 2-1 ante Noruega, con doblete de Bellingham, buscan que el equipo muestre en los partidos la excelencia vista en los entrenamientos.

Kane cree que el técnico solo busca mantener la exigencia antes de la semifinal contra Argentina. «Cuando nos ve entrenar y observa nuestra compenetración y lo que podemos hacer, especialmente con los jugadores que tenemos, nuestra forma de atacar, nuestros duelos individuales y nuestras habilidades… simplemente quiere ver esa versión de nosotros mismos. Sabe tan bien como cualquiera que no es tan sencillo: nos enfrentamos a rivales fuertes. Está intentando sacarnos lo mejor y nosotros sabemos que podemos dar más».