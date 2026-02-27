Goal.com
Harry Kane Robert Lewandowski GFXGOAL
Harry Kane debería aspirar a superar a Robert Lewandowski en el Bayern de Múnich en lugar de intentar llenar el vacío dejado por la leyenda polaca en el Barcelona

Si Xavier Vilajoana es elegido presidente del Barcelona a mediados de marzo, hará todo lo posible por conseguir un fichaje importante en el mercado de traspasos de verano. «Ya hemos establecido contacto y creo que es un jugador que encajaría muy bien, dependiendo de su situación contractual: se trata de Harry Kane», declaró Vilajoana en una entrevista con ESPN esta semana.

«Kane es un delantero centro que encajaría perfectamente en nuestro estilo de juego. Es un delantero capaz de retroceder para conectar con sus compañeros. También es capaz de jugar como un auténtico número 9, un goleador nato, un rematador. Es un jugador que aporta movilidad. Además, rinde bien cuando los equipos se repliegan. Aportaría mucho al juego del Barcelona».

Sin duda, tiene razón. Kane ha destacado como goleador y creador de juego en el Bayern de Múnich, bajo las órdenes de Vincent Kompany, que prefiere el mismo estilo de juego agresivo y de alto ritmo que el entrenador del Barcelona, Hansi Flick. Por lo tanto, es fácil imaginar al capitán de Inglaterra haciendo el mismo trabajo estelar en el Camp Nou.

Por lo que parece, Kane tampoco se opone del todo a la idea, aunque sensatamente la minimice en público.

«No he oído nada al respecto. Mi padre y mi hermano se encargan de todo, pero no me han dicho nada», respondió cuando se le preguntó por los comentarios de Vilajoana. «Como ya he dicho, estoy muy contento aquí en el Bayern. Estoy centrado en esta temporada y en mi etapa en el Bayern. Lo tomo como un cumplido».

Esa última frase da al Barça algo de esperanza, y todos los culés acérrimos seguramente acogerían con agrado la posibilidad de que Kane sustituyera a Robert Lewandowski, cuyo contrato expira al final de la temporada. Sin embargo, si es o no la mejor opción en esta etapa de la carrera de Kane es otra cuestión totalmente distinta.

  • FBL-ESP-LIGA-GIRONA-BARCELONAAFP

    Por fin aparenta su edad.

    Fichar a Kane tiene mucho sentido para el Barça. A sus 32 años, costaría mucho menos que Erling Haaland, siete años más joven que él, lo que significa que hay poco riesgo de agravar los bien conocidos problemas financieros del club. Kane es también la solución ideal a uno de los mayores problemas de Flick.

    Lewandowski marcó 42 goles en todas las competiciones cuando el Barça conquistó el triplete nacional en 2024-25, pero solo lleva 13 en lo que va de temporada, a falta de tres meses para que termine, y Flick ya no confía en él para jugar los 90 minutos en varios partidos por semana. De hecho, solo 17 de las 31 apariciones del otrora prolífico polaco han sido como titular, y el jugador de 37 años finalmente parece estar mostrando su edad.

    A pesar de haber defendido con éxito la Supercopa de España, volver a la cima de la Liga y llegar a las últimas fases de la Liga de Campeones y la Copa del Rey, el Barça no ha parecido tan imperioso sin Lewandowski a pleno rendimiento. Es casi seguro que una de las vías para conseguir un título se cerrará la próxima semana, ya que se enfrentan a un déficit global de 4-0 de cara al partido de vuelta de las semifinales de la Copa contra el Atlético de Madrid, mientras que equipos como el Bayern, el Arsenal y el París Saint-Germain parecen candidatos más fuertes para conquistar Europa.

    Ganar de nuevo la Liga no sería suficiente para ocultar el declive del Barça. Aunque eso se debe principalmente a que la arriesgada línea alta de Flick se ha visto superada con demasiada frecuencia, no hay duda de que el Barça ya no es tan eficaz en la parte alta del campo. Sin duda, necesitan fichar a un sucesor para Lewandowski, incluso aunque, según se informa, este intente conseguir una renovación de contrato, y Kane ya ha demostrado que puede ocupar el puesto del imponente delantero en el Bayern.

  • SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    En camino hacia la leyenda

    Lewandowski marcó la asombrosa cifra de 344 goles y dio 72 asistencias en 374 partidos con el Bayern entre 2014 y 2022, ganando ocho títulos de la Bundesliga y la Liga de Campeones, lo que le convirtió en una auténtica leyenda del club. Sorprendentemente, Kane está en camino de alcanzar el mismo estatus tras solo dos temporadas y media en el Allianz Arena.

    El exjugador del Tottenham ya suma 159 goles en solo 132 partidos y ha puesto fin a su larga sequía de títulos al hacerse con la Meisterschale y la Supercopa Franz Beckenbauer de la primera división alemana. Si evitan la derrota ante el Borussia Dortmund el sábado, el Bayern debería conseguir su segundo título consecutivo de la Bundesliga, mientras que es favorito para levantar su primera DFB-Pokal desde 2020 tras alcanzar las semifinales. También sería una gran sorpresa que no superaran almenos los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada pasada.

    Impulsado por las incorporaciones estivales de Luis Díaz y Jonathan Tah, junto con la aparición del sensacional adolescente Lennart Karl, el Bayern se ha convertido en una fuerza imparable en los últimos siete meses. El equipo de Kompany está construido para el éxito sostenido, y Kane es el protagonista. La posibilidad de que consiga otros 257 goles y asistencias combinados para igualar a Lewandowski no es descabellada, si se compromete a renovar su contrato más allá de 2027. Y aunque es poco probable que iguale la cosecha del internacional polaco en la Bundesliga, podría superarlo en la Liga de Campeones. 

  • RB Leipzig v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Ganar el premio gordo

    El Bayern aún no ha iniciado las negociaciones formales para renovar el contrato de Kane, por lo que las especulaciones sobre su futuro están en pleno apogeo. La perspectiva de un nuevo reto en La Liga será más atractiva cuanto más tarden sus actuales empleadores en reafirmar su importancia. 

    Sin embargo, debería tener en cuenta su legado. Sería mejor quedarse en el Bayern y entrar en los libros de historia del club que empezar de cero en el Barça y correr el riesgo de quedar relegado en unos años, como le está pasando ahora a Lewandowski.

    Como señala Lothar Matthaus, tampoco hay garantía de que Kane encaje tan bien con otro entrenador después de haber elevado su juego a nuevas cotas bajo la batuta de Kompany.

    «Ahora está ganando un título tras otro, algo que no había conseguido antes en Inglaterra», declaró el exdefensa del Bayern en el programa Sky90 – die Fußballdebatte. «Por lo tanto, no veo ninguna razón por la que Harry Kane deba abandonar este club o su entorno. Su contrato se renovará. Estoy seguro de ello. Sabe lo que tiene en su entrenador y le devuelve la confianza que este le da. Juega en un equipo que funciona. ¿Quién sabe si brillaría en otro sitio? ¿Quién sabe si podría jugar tan bien en otro sitio como lo hace aquí con Kompany?».

    Matthaus añadió otra razón importante por la que el Bayern debería renovar a Kane lo antes posible: «Es una marca global, es el segundo [David] Beckham, porque todo el mundo lo conoce. No tiene detractores, ni en Fráncfort ni en Dortmund».

  • Harry Kane Robert LewandowskiGetty

    Registros a la vista

    Hay quien sostiene que Kane podría potenciar su «marca global» fichando por el Barcelona, como hizo Beckham en el Real Madrid y luego en el LA Galaxy en sus últimos años. Sin embargo, no es una razón suficiente para dar la espalda al Bayern. En Múnich puede alcanzar todo lo que siempre ha soñado, incluido su primer Balón de Oro, y eso debería primar sobre su perfil fuera del campo.

    Quizás la motivación de Kane para terminar los años que le quedan de carrera en el Bayern aumente si supera el increíble récord de goles de Lewandowski en una sola temporada en la Bundesliga (41). A Kane solo le faltan 13 goles para alcanzar esa marca mágica, con 11 partidos aún por disputar, y ya tiene en el bolsillo su tercer Torjägerkanone (que se traduce como «cañón goleador») consecutivo como máximo goleador de la liga, ya que aventaja en 15 goles a su rival más cercano y compañero de equipo, Díaz.

    Entonces podría poner su mirada en el récord de Lewandowski de cinco mini-cañones consecutivos y la marca líder general de siete que comparte con Gerd Muller. No hay duda de que Kane tiene la mentalidad necesaria para seguir superando estos hitos.

    «Todo es posible», afirmó cuando se le preguntó sobre la posibilidad de superar la mejor campaña de Lewandowski en la Bundesliga, tras alcanzar su gol número 500 en su carrera en la victoria por 3-0 sobre el Werder Bremen a principios de este mes.

  • FC Bayern München v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    «Más importante para el equipo»

    Sin embargo, Kane aporta al Bayern mucho más que goles, algo que no siempre se podía decir de Lewandowski. Puede disfrutar de una mayor longevidad al más alto nivel gracias a su juego más completo.

    «Harry Kane y Robert Lewandowski se parecen en algunos aspectos. Rara vez se lesionan y siempre marcan goles, pero creo que Kane es más un jugador de equipo, mientras que Lewandowski es a veces un delantero muy egoísta», ha declarado el excentrocampista del Bayern Mario BasleraGOAL. «Creo que es más importante para el Bayern que lo fue Lewandowski. Aporta más al equipo que Lewandowski, porque también trabaja en defensa y participa más en la construcción del juego del equipo».

    A esto hay que añadir la amarga forma en que Lewandowski abandonó el club, ya que acusó a la directiva del Bayern de falta de respeto al forzar su traspaso al Barça, mientras que Kane tiene la oportunidad de ser recordado de una forma mucho más cálida por los fieles seguidores bávaros. Si rechazara a los gigantes de la Liga y liderara otra era de dominio nacional y éxito europeo en el Allianz Arena, se forjaría un vínculo excepcional reservado solo a las estrellas más leales, como Thomas Muller, Manuel Neuer y Phillip Lahm.

    Basler confía en que Kane no cambiará de opinión: «Espero que no deje el Bayern y también creo que sabe exactamente lo que tiene en el club. Sobre todo, ahora tiene una edad determinada y no estoy seguro de que esté dispuesto a hacer otro cambio en esta etapa. Creo que se siente muy cómodo en el Bayern y espero que se quede allí hasta que termine su carrera».

  • Harry Kane Bayern Munich 2025-26Getty

    La Bundesliga es su patio de recreo.

    Kane puede dar otro pequeño paso hacia la inmortalidad en el Bayern cuando salga al Signal Iduna Park el sábado. El líder de la Bundesliga se enfrentará a un Dortmund herido, que aún se está recuperando de su sorprendente derrota en la Liga de Campeones contra el Atalanta, y la diferencia en la cima se ampliará a 11 puntos si el BVB sufre otra derrota ante su rival en el Klassiker, lo que pondría fin a la carrera por el título.

    Lewandowski podría estar pendiente del partido, y no solo porque haya jugado en ambos clubes. Si Kane marca dos o más goles contra el Dortmund, igualará a Lewandowski como el segundo jugador en marcar varios goles en cuatro partidos consecutivos de la Bundesliga. El actual número 9 del Bayern ha marcado ocho goles en nueve partidos contra el Dortmund hasta la fecha, cuatro con el Bayern y cinco con la camiseta del Tottenham, por lo que sería una locura apostar en su contra.

    Por su implacabilidad, nadie en las cinco grandes ligas europeas se puede comparar con Kane esta temporada. Tiene un promedio de un gol cada 66 minutos en la liga, con 28 tantos en 87 disparos. Y cuando no marca, el capitán de Inglaterra crea ocasiones o dirige el juego desde atrás. La Bundesliga se ha convertido en su patio de recreo.

    Con la gloria de la Liga de Campeones también al alcance de Kane, es muy poco probable que los rumores sobre otros clubes lleguen a buen puerto. El Bayern y Kompany han liberado todo su potencial, y aún le queda mucho por ofrecer.

