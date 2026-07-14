Harry Kane critica las polémicas entrevistas de Jude Bellingham y Thomas Tuchel, y acusa a los medios de intentar crear «divisiones» en la selección de Inglaterra para el Mundial

Las tensiones aumentaron tras el partido. Tuchel afirmó que Inglaterra «tuvo suerte» y que «no estaba contento» con el rendimiento del equipo. Al preguntarle por las palabras de su entrenador, Bellingham respondió de forma fría, lo que avivó las especulaciones sobre la armonía del grupo tras la victoria por 2-1 en cuartos de final contra Noruega.

El centrocampista del Real Madrid respondió sin rodeos a las críticas: «Da igual, es un trabajo duro». El cruce verbal obligó a Kane a pronunciarse para acallar los rumores antes del partido contra Argentina.