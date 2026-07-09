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Harry Kane vs Erling Haaland GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Harry Kane contra Erling Haaland: ¿Quién es el mejor delantero del mundo?

Analysis
World Cup
E. Haaland
H. Kane
Inglaterra
Noruega
FEATURES
Noruega vs Inglaterra

Inglaterra e Noruega se miden en cuartos el sábado. Inglaterra tiene estrellas en casi todos los puestos. Noruega, más cohesionada, apoya a una sola. Inglaterra ya ganó en el Azteca. Noruega eliminó a Brasil. Inglaterra fue campeona; Noruega, no.

Lo más fascinante es la rivalidad entre los dos delanteros. Erling Haaland y Harry Kane son los dos mejores «números 9» del mundo (Kylian Mbappé no es un «número 9»). Hoy la diferencia es abismal.

Sin embargo, lo hacen de formas muy distintas: Haaland toca poco el balón, pero es letal dentro del área. Kane, más móvil y buen pasador, podría jugar de 10.

Además, sus personalidades difieren: Kane transmite elegancia, mientras que Haaland, una década más joven, resulta más salvaje y quizá más entretenido. ¿Quién es mejor? Comparar es complicado, pero GOAL lo intentará, categoría por categoría...

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remate: Harry Kane

    Kane y Haaland son delanteros muy distintos. Kane no es un ‘9’ puro, mientras que Haaland vive dentro del área y allí es letal.

    Sin embargo, Kane es más completo: remata con ambos pies, gana por alto y tiene disparo de lejos. ¿Es Haaland más instintivo? Probablemente, pero en variedad de finalización Kane es el mejor.

    • Anuncios
  • Erling HaalandGetty Images

    Título: Erling Haaland

    Antes incluso de que llegara el primer gol de Haaland con Noruega ante Brasil, se notaba que iba a caer. El balón circuló por la izquierda mientras Haaland deambulaba cerca del punto de penalti, aparentemente desinteresado. Pero cuando Andreas Schjelderup envió el balón por la banda y se anunció el centro, Haaland arrancó.

    Dio tres pasos cortos y saltó por encima de Gabriel —probablemente uno de los mejores cabeceadores del fútbol—. El brasileño ni siquiera llegó a acercársele. Haaland remató de cabeza a la red. 1-0. Misión cumplida.

    Eso define a Haaland: mide 1,96 m, es inmensamente atlético y calcula sus saltos a la perfección. Desde que llegó al Manchester City, nadie en Inglaterra ha marcado más goles de cabeza. Kane es bueno en el juego aéreo; Haaland, absolutamente prolífico.

  • 엘링 홀란 (Erling Haaland)Getty Images

    Velocidad: Erling Haaland

    Los jugadores rara vez alcanzan su velocidad máxima en el campo; el fútbol premia la aceleración breve sobre la zancada larga.

    La velocidad de Kane es quizás su mayor punto débil (aunque no es tan lento como algunos sugieren). Sin embargo, la de Haaland está en otro nivel.

    En 2025 alcanzó 22,9 millas por hora en la Liga de Campeones, superando a Achraf Hakimi y Kylian Mbappé.

    Y además, está esto:


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  • HaalandGetty Images

    Fichaje: Erling Haaland

    Es difícil que alguien tan grande pase desapercibido, pero Haaland suele parecer indiferente. Su genialidad radica en dejarse llevar y elegir el momento perfecto para arrancar. Cuando le gana un paso al defensa, ya es demasiado tarde.

    Quizá sea injusto con Kane: ambos cumplen funciones distintas. Kane quiere el balón siempre; Haaland es letal sin él. Y nadie marca un gol cada 13 toques sin dar una lección de movimientos sin balón.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Juego completo: Harry Kane

    Roy Keane provocó al llamar «jugador de Segunda División» a Erling Haaland. Fue en Sky Sports tras un partido flojo del Manchester City, y el panel buscaba temas. Haaland había pasado desapercibido, así que el comentario se le quedó pegado. La ironía es que, aunque domina el juego de pies, no necesita el balón constantemente.

    Kane, en cambio, es un 10 que nunca fue 10. El nirvana táctico quizá sea verle de 10 detrás de un punta más móvil. Mientras tanto, es un 9 que deambula. ¿Exasperante que se quede atrás con Inglaterra? Sí. ¿Fue frustrante —por no decir sorprendente— verlo defender el área en la victoria 3-2 ante Croacia en el partido inaugural? Sí. Pero es lo suficientemente bueno como para hacer todas esas cosas.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Líder: Harry Kane

    Kane ha sido capitán de Inglaterra casi 100 veces y antes fue vicecapitán del Tottenham, donde Hugo Lloris llevaba el brazalete. Ha hablado mucho de lo aprendido de Wayne Rooney y David Beckham. La semana pasada, un diputado de Oxfordshire propuso concederle el título de caballero.

    Se ha sumado a la moda de las charlas previas en el campo y el equipo responde con buen juego. Concede todas las entrevistas y parece un tipo decente. Como capitán, es un ejemplo.

    Haaland no rehúye los focos, pero nunca ha sido un líder nato. Aunque Pep Guardiola lo incluyó en el «grupo de liderazgo» del City, le falta esa cualidad que Kane atesora. Aún tiene tiempo.

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