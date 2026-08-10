AFP
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Harry Kane, capitán de Inglaterra, se dispone a rechazar un regreso al Tottenham para firmar un nuevo contrato de larga duración con el Bayern de Múnich
Kane se prepara para una estancia a largo plazo en Baviera
El capitán de Inglaterra ha entrado en los últimos 12 meses de su actual contrato con el Bayern, pero los últimos informes han disipado rápidamente cualquier temor a que pudiera estar buscando una vía de salida del Allianz Arena. Según las informaciones, Kane mantendrá conversaciones esta semana con el gigante alemán sobre una renovación, a su regreso para la pretemporada.
Al contrato actual de Kane, que se dice que está valorado en 21,5 millones de libras anuales, le queda un año de vigencia, y existe voluntad por todas las partes de ampliar los términos. Con la nueva temporada en el horizonte, el club quiere evitar cualquier distracción innecesaria en torno a la situación contractual de su estrella, para garantizar que toda la atención siga centrada por completo en recuperar el dominio tanto a nivel nacional como en el escenario europeo.
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Nuevo contrato de tres años sobre la mesa
Según The Times, a Kane se le ofrecerá un nuevo contrato de tres años, que se extenderá hasta un mes antes de que cumpla 36 años. Un compromiso así supondría una importante declaración de intenciones tanto por parte del jugador como del club, cubriendo de hecho los años de plenitud que le quedan a la ilustre carrera de Kane.
En algunos ámbitos se había sugerido que Kane exploraría un regreso a la Premier League, con su antiguo club, el Tottenham, como una de las opciones, una vez hubiera ganado grandes títulos con el Bayern. La narrativa del «rey que vuelve a casa» suele cautivar a los aficionados al fútbol, y muchos esperaban que Kane acabara regresando a Londres para terminar lo que empezó. Sin embargo, la realidad de su éxito en Alemania ha cambiado esas prioridades.
El récord de Shearer pasa a un segundo plano
Kane sigue estando a solo 47 goles del récord histórico de Alan Shearer en la Premier League, fijado en 260. Durante años, la persecución de ese hito de Shearer se consideró uno de los principales motores de la carrera de Kane en Inglaterra, y muchos expertos en estadísticas creían que era cuestión de «cuándo», y no de «si», lo superaría.
Pero, tras haber ganado dos títulos de la Bundesliga, Kane está priorizando conquistar la Champions League y cree que el Bayern es capaz de lograrlo. El prestigioso trofeo europeo sigue siendo el objetivo definitivo para Kane, que estuvo cerca de ganarlo con el Tottenham en 2019. Considera al gigante bávaro como uno de los pocos clubes del fútbol mundial que ofrece una plataforma garantizada para competir en las rondas decisivas del torneo temporada tras temporada.
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Ambiciones de Balón de Oro en Baviera
Kane marcó 61 goles en 51 partidos en todas las competiciones con el Bayern la temporada pasada, lo que elevó su cifra a 146 goles en tres años en Baviera. Estas cifras asombrosas le han situado de lleno en la conversación por los mayores honores individuales del fútbol. El jugador de 33 años es además el actual favorito para ganar el Balón de Oro, que se entregará en Londres en octubre. Su capacidad para mantener un nivel de rendimiento tan alto en la liga y con su selección ha acallado a cualquier crítico que sugiriera que podría tener dificultades fuera del ecosistema del Tottenham.
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