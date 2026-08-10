El capitán de Inglaterra ha entrado en los últimos 12 meses de su actual contrato con el Bayern, pero los últimos informes han disipado rápidamente cualquier temor a que pudiera estar buscando una vía de salida del Allianz Arena. Según las informaciones, Kane mantendrá conversaciones esta semana con el gigante alemán sobre una renovación, a su regreso para la pretemporada.

Al contrato actual de Kane, que se dice que está valorado en 21,5 millones de libras anuales, le queda un año de vigencia, y existe voluntad por todas las partes de ampliar los términos. Con la nueva temporada en el horizonte, el club quiere evitar cualquier distracción innecesaria en torno a la situación contractual de su estrella, para garantizar que toda la atención siga centrada por completo en recuperar el dominio tanto a nivel nacional como en el escenario europeo.