Harry Kane bate TRES récords con un doblete para el Bayern de Múnich contra el Dortmund en la victoria del Der Klassiker

Al hacerlo, Kane superó sus propios récords personales para lograr una hazaña que no se veía desde hacía casi un siglo. Ahora es el primer inglés en alcanzar la marca de 45 goles en una temporada desde que el legendario Dixie Dean anotó 46 para el Everton durante la campaña 1931/32. Este logro estadístico, que se ha mantenido durante 94 años, subraya que el brillante doblete de Kane es obra de un delantero que opera a un nivel histórico de élite.

Increíblemente, el penalti también le valió un lugar más en los libros de historia. Al anotar su cuarto doblete consecutivo en la liga, se convirtió en el tercer jugador en la historia de la Bundesliga en marcar cuatro dobletes seguidos. Ahora se une a un club exclusivo junto a Lothar Emmerich, del Dortmund, y Tomislav Maric, del Wolfsburgo, que alcanzaron este hito en 1967 y 2001, respectivamente. Esto se suma a su creciente colección de galardones individuales desde que se trasladó del norte de Londres a Múnich.