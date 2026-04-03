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Harry Kane, baja para el partido contra el Bayern de Múnich; Vincent Kompany ofrece información sobre las lesiones en la Liga de Campeones
Kane, baja para el partido de la Bundesliga
El Bayern no podrá contar con su delantero estrella en la visita del sábado a Friburgo. Kompany confirmó la noticia tras un complicado parón internacional en el que el jugador de 32 años no pudo jugar con Inglaterra. A pesar de haber viajado con la selección, el prolífico delantero se quedó fuera de los terrenos de juego durante los amistosos contra Uruguay y Japón. La lesión se produjo durante una sesión de entrenamiento con los Tres Leones y, aunque Kane intentó reincorporarse al trabajo individual en Baviera esta semana, aún no se ha reincorporado al grupo principal. Pasó el jueves trabajando en una bicicleta estática en el gimnasio en lugar de participar en ejercicios de alto impacto sobre el césped.
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Kompany se muestra optimista ante su regreso a Madrid
En declaraciones a los medios de comunicación el viernes por la mañana, Kompany expresó su decepción, pero dejó entrever un atisbo de esperanza de cara al próximo desplazamiento al Santiago Bernabéu.
«Harry entrenó bien hasta el domingo, pero luego notó algo en el tobillo mientras estaba con la selección», declaró Kompany en rueda de prensa. «Eso afectará al partido de mañana: no estará disponible. No obstante, soy optimista de cara al martes. No es lo ideal, me gustaría que jugara contra el Friburgo, pero tal y como están las cosas hoy, eso no será posible».
Sin embargo, de cara al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el técnico belga añadió: «Soy bastante optimista respecto al partido del martes en Madrid».
Descanso para el plusmarquista
La decisión de dejar a Kane fuera de la convocatoria es, en gran medida, estratégica. El Bayern ocupa actualmente con holgura el primer puesto de la Bundesliga, con una ventaja de nueve puntos, lo que permite a Kompany darse el lujo de dar descanso a su jugador estrella. Con 31 goles en la liga esta temporada, el cuerpo técnico está dando prioridad a su recuperación de cara a la fase europea.
Al ser preguntado por la estrategia del equipo sin Kane, Kompany dijo: «Todo depende un poco de lo que pase hoy en el entrenamiento, de quién demuestre estar al 100 % para este partido. La interpretación de este rol en nuestro equipo, los dos jugadores que asumen el papel de número diez, es muy, muy flexible. Podemos jugar con dos delanteros, sin problema. Podemos tener dos números diez en el campo. Podemos alinear a alguien con un perfil de número diez/nueve. Eso es lo bueno, porque tenemos suficientes atacantes en el área. Veremos si lo hacemos; depende de la información de la última sesión de entrenamiento. Intentaremos tomar decisiones lógicas que nos ayuden».
- AFP
¿Y ahora qué?
El Bayern afronta el partido contra el Friburgo con el objetivo de mantener su dominio en la liga nacional, tras haber sumado cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. A pesar de la ausencia de Kane, sigue siendo el gran favorito para sumar los tres puntos antes de centrar toda su atención en la Liga de Campeones. El equipo médico seguirá supervisando al delantero durante las próximas 48 horas. Si supera las pruebas físicas, se espera que lidere el ataque en el Bernabéu el martes por la noche, mientras el Bayern busca su primer título europeo desde 2020.