Kane es actualmente el favorito de las casas de apuestas para conquistar el prestigioso Balón de Oro en octubre, un logro que le convertiría en el primer inglés en ganar el premio desde Michael Owen en 2001. La candidatura del jugador de 33 años se sustenta en una asombrosa cifra de 73 goles con su club y su selección la temporada pasada, un registro que superó el récord personal de Cristiano Ronaldo de 69 tantos en una sola temporada, establecido en la campaña 2011-12. Solo los históricos 82 goles de Lionel Messi en esa misma temporada legendaria siguen por delante del capitán de Inglaterra en la clasificación histórica de goleadores en una sola temporada.

Al reflexionar sobre sus logros históricos en una amplia entrevista con TNT Sports, Kane expresó un enorme orgullo por su rendimiento, mientras espera el resultado de la votación. "Estoy extremadamente orgulloso de la temporada que hice, sin duda", dijo Kane. "No hace tanto, yo era ese aficionado que quería convertirse en futbolista profesional y ahora estoy aquí, ganando premios, y el Balón de Oro es lo mismo. Por supuesto, ahora ya no está en mis manos, depende de los votantes y de la gente que lo decide".