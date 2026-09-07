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FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

Harry Kane, «asombrado» por superar el récord goleador de Cristiano Ronaldo mientras la estrella del Bayern de Múnich apunta al Balón de Oro y a la longevidad de Lionel Messi

H. Kane
Bayern Múnich
Bundesliga

Harry Kane ha admitido que está «asombrado» de verse superando en goles a jugadores como Cristiano Ronaldo mientras afianza su condición de principal favorito al Balón de Oro. El delantero del Bayern de Múnich firmó una campaña individual histórica en la que superó registros legendarios, y ahora mira a la longevidad de Lionel Messi para prolongar sus años de máximo nivel en la élite.

  • A la caza del Balón de Oro y de la historia de Inglaterra

    Kane es actualmente el favorito de las casas de apuestas para conquistar el prestigioso Balón de Oro en octubre, un logro que le convertiría en el primer inglés en ganar el premio desde Michael Owen en 2001. La candidatura del jugador de 33 años se sustenta en una asombrosa cifra de 73 goles con su club y su selección la temporada pasada, un registro que superó el récord personal de Cristiano Ronaldo de 69 tantos en una sola temporada, establecido en la campaña 2011-12. Solo los históricos 82 goles de Lionel Messi en esa misma temporada legendaria siguen por delante del capitán de Inglaterra en la clasificación histórica de goleadores en una sola temporada.

    Al reflexionar sobre sus logros históricos en una amplia entrevista con TNT Sports, Kane expresó un enorme orgullo por su rendimiento, mientras espera el resultado de la votación. "Estoy extremadamente orgulloso de la temporada que hice, sin duda", dijo Kane. "No hace tanto, yo era ese aficionado que quería convertirse en futbolista profesional y ahora estoy aquí, ganando premios, y el Balón de Oro es lo mismo. Por supuesto, ahora ya no está en mis manos, depende de los votantes y de la gente que lo decide".

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  • Harry Kane Bayern Munich 2026-27Getty

    Superando a los grandes de una generación

    Kane admitió que crecer en la era del dominio de Messi y Ronaldo hizo que sus propias estadísticas recientes le parezcan casi surrealistas. El delantero del Bayern señaló que antes veía las cifras que firmaba el legendario dúo como referencias inalcanzables.

    «Crecí viendo a Messi y a Ronaldo, en una época en la que no paraban de dominar y dominar», explicó Kane. «Obviamente, Messi es el único que ha marcado más, con 82, pero incluso en algunas de sus otras temporadas, y el récord de Ronaldo creo que fue 69. Son cifras que yo simplemente pensaba que eran una locura, y lo son. Son los dos mejores de nuestra generación y, posiblemente, de todos los tiempos. Así que 73 goles, incluso para mí, me sorprenden bastante».

  • La longevidad y la inspiración de Messi y Ronaldo

    A sus 33 años, Kane está entrando en una etapa de su carrera en la que muchos empiezan a pensar en su declive, pero él, en cambio, se fija en jugadores como Luka Modric, Messi y Ronaldo como modelos para tener una carrera larga. El capitán de Inglaterra cree que aún le quedan muchos años al máximo nivel y está motivado por la posibilidad de ganar los títulos más importantes con el Bayern de Múnich y su selección.

    «Como lo conocemos, no lo hará, pero cuando veo a jugadores como Messi, Ronaldo, Luka Modric y este tipo de jugadores compitiendo hasta bien entrada la treintena, o a Ronaldo, que ahora está en la cuarentena, Luka está en la cuarentena, eso me da la motivación para poder hacer eso», señaló Kane.

    «De nuevo, mucho de ello también tiene que ver con la mentalidad, con lo que has logrado y con lo que estás persiguiendo. ¿Hay otros trofeos que quieres intentar ganar? ¿Hay otros objetivos que quieres intentar alcanzar?»

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  • VfL Osnabrück v FC Bayern München - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport

    Mirando hacia los nuevos desafíos en el Bayern

    Aunque la temporada pasada fue un triunfo personal, Kane ya está centrado en cómo puede seguir exigiéndose aún más. El Bayern ha comenzado su campaña en la Bundesliga con una victoria por 5-1 sobre el Stuttgart y un empate 0-0 ante el Schalke, y aunque el delantero aún no ha estrenado su cuenta en el nuevo curso, tiene hambre de más éxitos.

    Kane explicó cuál es su mentalidad respecto a sus objetivos futuros y su deseo de mejorar constantemente, y señaló: «Es una situación extraña porque ya estoy centrado en esta temporada y en la siguiente. ¿Puedo ser mejor? ¿Puedo mejorar? Pero también quiero valorar lo que hice».

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