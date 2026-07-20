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Harry Kane asegura que Thomas Tuchel es el líder que necesita la afligida selección inglesa tras terminar tercera en el Mundial 2026
En defensa de Tuchel frente a las críticas
Tuchel ha sido criticado por sus decisiones tácticas en los últimos 30 minutos de la semifinal contra Argentina. Tras el gol de Anthony Gordon en el 55’, el técnico alemán realizó cambios defensivos que, según muchos, invitaron a la presión rival. Sin embargo, Kane insiste en que Tuchel es el líder adecuado y recuerda que Inglaterra ganó el bronce al vencer a Francia en el tercer puesto. «Es nuestro mejor resultado en 60 años», recordó Kane. «Su entusiasmo, su emoción y su experiencia táctica no garantizan acierto permanente.
«No solo infundió confianza a los jugadores, sino que también hizo creer al país que este era nuestro año. Por eso duele aún más que otros años, porque todo el mundo creía que íbamos a llegar hasta el final».
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La búsqueda de la última pieza del rompecabezas
El delantero de 32 años insiste en que Inglaterra debe encontrar «la última pieza del rompecabezas» para convertir sus buenas actuaciones en títulos. Kane critica la pasividad del equipo cuando lidera ante rivales de élite y pide mejoras antes del próximo ciclo de competiciones.
«Todos debemos asimilarlo. Yo mismo tengo que asimilarlo. No será hasta la próxima concentración cuando pensemos en el futuro y en el próximo objetivo», añadió Kane. «Mantendremos conversaciones entre el capitán y el seleccionador, así como con otros compañeros y el cuerpo técnico, para ver en qué podemos mejorar. Los últimos 30 minutos contra Argentina no reflejan el equipo que queremos ser. Llevamos dos años hablando de cómo mejorar en esos momentos, pero al final perdimos».
Aprender de la trayectoria de Estados Unidos
Inglaterra ya piensa en el futuro y su capitán insiste: las lecciones aprendidas en Estados Unidos deben verse en la cancha, no solo en el vestuario.
«Es fácil marcharse y hablar de ello. Tenemos que mejorar a la hora de enfrentarnos realmente a esas situaciones», concluyó Kane. «Podemos entrenar, jugar los clasificatorios… Creo que la Liga de Naciones será muy importante para nosotros, contra España y Croacia, que son grandes selecciones.
«Debemos acostumbrarnos a esos grandes escenarios y dar lo mejor de nosotros, como contra Francia —aunque no fuera el partido más competitivo—. Tenemos que aprender y mejorar. El seleccionador también habrá aprendido de estas lecciones. Puedo hablar todo lo que quiera, pero al final lo que importa es demostrarlo la próxima vez que nos encontremos en esa situación».
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Kane reconoce su decepción por el Mundial
Kane y sus compañeros de la selección inglesa estaban a solo cinco minutos de alcanzar su primera final del Mundial desde 1966, pero la remontada de Argentina en los últimos compases del partido en Atlanta dejó aturdido al equipo de Tuchel. El delantero del Bayern de Múnich reconoció que el tercer puesto no les consuela.
«Seguimos sintiendo las secuelas de la otra noche, la emoción y los “y si…”. Eso nos acompañará durante un tiempo; aún estamos en la fase de duelo y lo estaremos las próximas semanas», admitió el capitán inglés.
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