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Harry Kane alcanza los 150 goles con el Bayern de Múnich en una ajustada victoria sobre el Elversberg
Rompiendo récords en tiempo récord
Kane firmó otra actuación magistral, quedándose a solo un gol de un extraordinario centenar de tantos en la máxima categoría alemana en 97 partidos. El delantero asistió primero a Lennart Karl en el gol inicial a los 26 minutos de partido, mostrando su élite capacidad de creación antes de que Maurice Krattenmacher igualara para los locales. Dando un paso al frente cuando el Bayern de Múnich más lo necesitaba, Kane marcó el tanto decisivo en el minuto 72. Según las estadísticas del partido de Sofascore, esta definición clínica confirmó su gol número 99 en la Bundesliga, poniendo el broche a una extraordinaria actuación individual a domicilio.
- Getty Images Sport
Un hito legendario para la delantera de Inglaterra
El gol ante el Elversberg no solo le aseguró un hito a nivel nacional, sino que también marcó su gol número 150 con el Bayern en apenas 153 partidos entre todas las competiciones. El legendario delantero de Inglaterra ha transformado por completo el ataque bávaro desde su llegada.
Con un promedio de casi un gol por partido, Kane sigue desafiando las expectativas y reescribiendo la historia moderna del club. El Bayern ha dependido en gran medida de su talismán, y sus cifras reflejan un dominante rendimiento ofensivo integral que deja a los defensas rivales buscando respuestas de manera constante.
Un estado de forma imparable durante todo el año natural
Su fenomenal regularidad queda perfectamente ilustrada por su asombrosa producción a lo largo del año natural 2026. Kane ya ha acumulado 77 goles y ha dado nueve asistencias, lo que eleva su total a unas increíbles 86 participaciones de gol en los últimos nueve meses.
Este estado de forma implacable se ha trasladado con total naturalidad a la presente campaña. En solo cuatro apariciones esta temporada, el prolífico goleador ha firmado cuatro goles y dos asistencias. Unas cifras tan asombrosas ponen de relieve por qué el gigante alemán posee ahora mismo una de las fuerzas ofensivas más letales del fútbol europeo.
- Getty Images Sport
Mirando hacia el próximo desafío
Tras esta trabajada victoria a domicilio, el Bayern cambiará rápidamente el foco hacia su próximo desafío nacional. El gigante bávaro se enfrentará al Union Berlin el próximo viernes antes del parón internacional. Kane tratará sin duda de dar continuidad a su increíble hito de 150 goles y lograr su gol número 100 en la Bundesliga en ese partido, mientras el club busca mantener su fuerte impulso inicial de cara al parón.
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