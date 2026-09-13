Harry Kane alcanza la marca de los 100 goles en la Bundesliga mientras el Bayern de Múnich logra una ajustada victoria sobre el Elversberg

Kane firmó otra actuación magistral para alcanzar la notable cifra de 100 goles en la máxima categoría alemana en apenas 97 partidos. El delantero asistió primero a Lennart Karl en el gol inicial en el minuto 26 del partido, mostrando su élite capacidad de creación antes de que Maurice Krattenmacher empatara para los locales.

Cuando el Bayern de Múnich más lo necesitaba, Kane dio un paso al frente y marcó el tanto decisivo en el minuto 72. Según las estadísticas del partido de Sofascore, este histórico gol confirmó su tanto número 100 en la Bundesliga y puso el broche a una extraordinaria actuación individual a domicilio.