¿Harry Kane al Barcelona? El candidato presidencial esboza un plan para fichar al astro del Bayern de Múnich si gana las próximas elecciones, ya que afirma que ya se ha contactado con el entorno del capitán de Inglaterra

Según ESPN, Vilajoana ha esbozado su ambicioso plan de fichar a Kane del Bayern si gana las próximas elecciones presidenciales, que están previstas para el mes que viene. Es uno de los cuatro candidatos confirmados, y su llamativa campaña se centra en su idea de traer a Kane a Cataluña.

Ha declarado: «Lo que nos falta es un delantero. Un delantero centro capaz de enlazar el juego, pero que también sea letal en el área. Creo que también necesitamos un buen central. No digo que los que tenemos no sean buenos, pero necesitamos un central que compense la juventud y la inexperiencia.

Creo que con estos dos fichajes, y con lo que tenemos en las categorías inferiores, con lo que ya tenemos en el equipo, no necesitaríamos hacer tantos cambios».

Cuando se le pidió que identificara un objetivo específico para el puesto de delantero centro, añadió: «Hay uno. De hecho, ya hemos establecido contacto y creo que es un jugador que encajaría muy bien, dependiendo de su situación contractual: se trata de Harry Kane.

«Kane es un delantero centro que encajaría perfectamente en nuestro estilo de juego. Es un delantero capaz de retrasar su posición para conectar con sus compañeros. También es capaz de jugar como un auténtico número 9, un goleador, un rematador.

Es un jugador que aporta movilidad. También rinde bien cuando los equipos se repliegan. Aportaría mucho al juego del Barcelona».