Harry Kane admite que fue un error fichar por el Bayern de Múnich en vez de quedarse en la Premier League, mientras Michael Owen lo llama «el mejor delantero de la historia de Inglaterra»

En su columna para el Daily Mail, Owen admitió que ha cambiado de opinión sobre Kane y lo nombró el mejor delantero de Inglaterra. El ganador del Balón de Oro reconoció que antes creía que el remate era un don innato, pero ahora ve a la estrella del Bayern como un ejemplo de excelencia forjada con trabajo incansable.

«Cuanto más mayor me hago, más veo que me equivocaba sobre los delanteros; Harry Kane es el ejemplo perfecto», escribió. «Puede sonar ridículo tras todo lo que ha logrado, pero no creo que naciera para ser el jugador que es hoy. Eso es lo que más admiro de él. Por eso, sin dudarlo, lo considero el mejor delantero de la historia de Inglaterra».