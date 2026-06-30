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Harry Kane admite que fue un error fichar por el Bayern de Múnich en vez de quedarse en la Premier League, mientras Michael Owen lo llama «el mejor delantero de la historia de Inglaterra»
El mejor de todos los tiempos
En su columna para el Daily Mail, Owen admitió que ha cambiado de opinión sobre Kane y lo nombró el mejor delantero de Inglaterra. El ganador del Balón de Oro reconoció que antes creía que el remate era un don innato, pero ahora ve a la estrella del Bayern como un ejemplo de excelencia forjada con trabajo incansable.
«Cuanto más mayor me hago, más veo que me equivocaba sobre los delanteros; Harry Kane es el ejemplo perfecto», escribió. «Puede sonar ridículo tras todo lo que ha logrado, pero no creo que naciera para ser el jugador que es hoy. Eso es lo que más admiro de él. Por eso, sin dudarlo, lo considero el mejor delantero de la historia de Inglaterra».
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El error de la Bundesliga
Aunque admira a Kane, Owen insiste en que fichar por el Bayern de Múnich fue un paso atrás para un jugador de su nivel. Argumenta que el dominio del Bayern en una liga «muy mediocre» no supone el mismo reto ni prestigio que batir el récord de goles de la Premier.
«Lo único que le reprocho a Harry es su fichaje por el Bayern», añadió. «Ya lo dije y no he cambiado de opinión. Entiendo las ventajas, y espero que Inglaterra lo vea en las próximas semanas... Pero en lo que respecta a su carrera, él está por encima de la Bundesliga».
Mentalidad de élite y longevidad
Owen elogió la fortaleza mental y la resistencia de Kane, y destacó cómo el jugador de 32 años ha seguido adaptando su juego. Señaló que la capacidad de Kane para bajar a recibir el balón y conectar el juego ha madurado significativamente, pero mantuvo que su mayor valor sigue siendo su sangre fría ante la portería, sobre todo con la selección nacional en el escenario mundial.
«Sé que falló un penalti contra Croacia en el primer partido, pero si nos pitan uno en la final del Mundial, no quiero que lo lance nadie más que Harry Kane», insistió Owen. «Tiene nervios de acero. Adoro su determinación, su longevidad y que casi nunca se lesione. Además, su juego mejora sin cesar».
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Un legado más allá de las medallas
Aunque Kane ha triunfado en Alemania, Owen cree que los títulos con el Bayern eran casi seguros y no miden su grandeza. Para él, Kane es un ejemplo para los jóvenes: su dedicación compensa la falta de dones físicos como la velocidad o el talento natural.
«Ganar títulos de la Bundesliga con el Bayern nunca iba a definir su grandeza, porque el Bayern casi siempre los gana», concluyó Owen. «Nada de esto cambia lo que siento por Kane. Es un futbolista maravilloso, un capitán excepcional y una persona brillante. Y lo que es más importante, es un ejemplo. Un ejemplo de que no siempre hay que haber nacido como Lionel Messi, Pelé o Diego Maradona».