Harry Kane admite que aspira a batir el récord de Robert Lewandowski en la Bundesliga tras marcar dos goles con el Bayern en el Der Klassiker
La avalancha de récords de Kane
El doblete elevó el total de Kane en la liga a 30 goles en solo 24 partidos, lo que le mantiene firmemente en camino de batir el récord de 41 goles en la Bundesliga establecido por Robert Lewandowski durante la temporada 2020-21. El exjugador del Tottenham también se convirtió en el primer inglés en alcanzar la marca de 45 goles en una sola temporada desde que Dixie Dean marcó 46 en 1931-32.
Además, su fiabilidad desde los 11 metros sigue siendo un arma vital para el equipo de Vincent Kompany. Kane convirtió un penal crucial en la segunda parte del sábado para igualar un antiguo récord de la Bundesliga de penaltis transformados en una sola temporada, igualando los 10 de Paul Breitner en 1980-81.
Al anotar su cuarto doblete consecutivo en la liga, también se convirtió en el tercer jugador en la historia de la Bundesliga en marcar cuatro dobletes seguidos. Se une así a un club exclusivo junto con Lothar Emmerich, del Dortmund, y Tomislav Marić, del Wolfsburgo, que alcanzaron este hito en 1967 y 2001, respectivamente.
El delantero está rindiendo a un nivel poco habitual en el fútbol europeo, alcanzando su mejor marca goleadora personal en nueve partidos menos de los que necesitó en su primera temporada con el equipo bávaro en 2023/24.
Con la mirada puesta en el premio
Cuando se le preguntó directamente si estaba persiguiendo el récord de Lewandowski, Kane respondió a los periodistas tras el pitido final: «Por supuesto», antes de añadir: «Tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo. Todavía quedan muchos partidos por jugar. Tengo que intentar ser constante durante ese periodo. A finales de abril o principios de mayo veremos si es posible. Pero, por supuesto, ahora mismo está ahí y solo tengo que hacer lo que hago».
En la misma fase de su año récord, Lewandowski llevaba un gol más que Kane, con 31 tantos.
La búsqueda de la consistencia y los trofeos
A pesar de sus impresionantes números individuales, el objetivo principal de Kane sigue siendo mantener la Meisterschale en el Allianz Arena. Los bávaros disfrutan actualmente de una ventaja de 11 puntos en la cima de la tabla, pero el capitán de Inglaterra se niega a dejar que la complacencia se apodere del vestuario. A falta de 10 partidos para el final de la temporada, el veterano delantero sabe perfectamente lo rápido que puede dar un vuelco la lucha por el título si se baja el nivel durante la recta final.
«Hace unas semanas teníamos una ventaja de 11 puntos y vimos lo rápido que puede cambiar la situación en dos partidos», advirtió Kane, añadiendo que la plantilla debe mantenerse concentrada. Tras superar recientemente la barrera de los 500 goles con su club y su selección, el apetito del delantero por los títulos sigue tan fuerte como siempre. Ahora que por fin ha conseguido grandes honores y ha puesto fin a su famosa sequía de trofeos, está ansioso por ampliar su colección. Con el Bayern aún en liza en múltiples frentes, tanto en la Liga de Campeones como en la DFB-Pokal, Kane tiene muchas posibilidades de convertir su campaña récord en una cosecha de múltiples trofeos.
Un drama en los últimos minutos asegura el botín del Klassiker
El clásico estuvo a la altura de las expectativas como un enfrentamiento entre pesos pesados, con cambios en el marcador y dramatismo en los últimos minutos que mantuvieron a los aficionados del Signal Iduna Park en vilo. Aunque la brillantez de Kane puso al Bayern en una posición ventajosa, el equipo se vio obligado a esforzarse al máximo después de que Daniel Svensson marcara un golazo de volea en el minuto 83 para empatar el partido a 2-2. Parecía que los puntos se repartirían hasta que Joshua Kimmich apareció con una sensacional volea cuatro minutos más tarde para dar los tres puntos a los visitantes.
La victoria supone un gran impulso psicológico para los hombres de Kompany, que ya llevan cuatro victorias consecutivas en la liga. Para Kane, la atención se centra inmediatamente en el próximo reto, ya que continúa su búsqueda de la inmortalidad en el fútbol alemán. Si mantiene su ritmo goleador actual, el récord de Lewandowski pronto podría quedar relegado a una nota al pie en la historia de la «era Harry Kane» en Múnich.
