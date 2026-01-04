AFP
Harry Kane admite que aprender alemán ha sido un desafío y deja pista sobre su futuro en el Bayern Múnich
Kane busca fluidez en alemán
Cuando Kane puso fin a su etapa con los Spurs hace dos años y medio, afirmó que quería "abrazar la cultura" con su traslado a Baviera. Al llegar al Bayern, declaró:
“Por supuesto que voy a intentarlo. Quiero sumergirme en la cultura y en el país. Planeo tener al menos una o dos lecciones de alemán por semana. Será difícil, pero estoy dispuesto a esforzarme”.
En septiembre, el delantero de 32 años reveló que todavía sigue tomando clases, aunque reconoce que el progreso ha sido lento.
“El alemán va bien. Hoy tengo una lección después del entrenamiento. Solo estoy retomando. Aprendo algunas palabras de vez en cuando y puedo entender ciertas cosas, pero debo seguir practicando”, admitió.
Kane 'presionándose a sí mismo'
A comienzos de año, Kane volvió a ser preguntado sobre su progreso con el alemán. El internacional inglés, que respondió en inglés, reconoció que todavía le queda mucho por aprender.
“Es muy difícil, para ser honesto. Pero sigo intentando tener dos lecciones por semana. Estoy en un punto en el que empiezo a entender cada vez más cuando los chicos hablan en el vestuario. Espero que para el final de la temporada pueda mantener una breve conversación o incluso dar mi primera entrevista en alemán. Me estoy poniendo un poco de presión a mí mismo ahora”, explicó.
Cuando le preguntaron cuál era su palabra favorita en alemán, respondió sin dudar: “¡Tor!” (Gol).
Kane deja caer una pista sobre su futuro
En los últimos meses, Kane ha sido vinculado con un posible traspaso al Barcelona o un regreso a la Premier League. Sin embargo, su contrato con el Bayern se extiende hasta el verano de 2027 y, a pesar del interés, parece que no contempla una salida a corto plazo.
En diciembre, el delantero declaró: “No he tenido contacto con nadie, nadie me ha buscado. Me siento muy cómodo en mi situación actual, aunque todavía no hemos hablado sobre mi futuro con el Bayern. No hay prisa. Estoy realmente feliz en Múnich. Se nota en mi forma de jugar. Si llega algún contacto, ya veremos. Pero no estoy pensando en la próxima temporada todavía. Primero está la Copa del Mundo este verano. Y es muy improbable que algo cambie después de esta temporada”.
Esta semana, añadió: “Múnich es nuestro hogar ahora, mi familia y yo nos sentimos muy cómodos aquí. El club y los aficionados son fantásticos. Múnich siempre tendrá un lugar en mi corazón”.
El director deportivo del Bayern, Max Eberl, también ha dejado claro su interés en mantener al exjugador cedido del Millwall en el club:
“Harry sabe exactamente lo que quiere y tenemos planes para él. Nos gustaría continuar, podemos imaginarnos eso perfectamente, pero, básicamente, discutiremos todo con Harry”.
¿Qué sigue para Kane?
Kane hizo estas declaraciones durante una visita a un club de fans del Bayern en Denkendorf. Cuando un reportero de BILD le preguntó cuántos años más planea asistir a este tipo de eventos, respondió:
“¡Realmente disfruto mucho aquí! No puedo imaginar estar en otro lugar en este momento. Y días como este solo refuerzan esa sensación”.
Tras el parón invernal, el Bayern de Kane, líder de la Bundesliga, volverá a la acción el 11 de enero recibiendo al Wolfsburgo. Antes, se medirán al RB Salzburg en un amistoso programado para el martes.
