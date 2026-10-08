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Harrison Armstrong, el «Steven Gerrard del Everton», protagonizó una curiosa particularidad de mercado al ver cómo los aficionados del Everton frenaban un traspaso de 40 millones de libras al Nottingham Forest
Los aficionados protestaron por la venta de Armstrong al Forest
En el City Ground buscaban un sustituto adecuado para Elliot Anderson, después de haber traspasado al internacional inglés al Manchester City por 116 millones de libras (153 millones de dólares). Con dinero para gastar, el Nottingham Forest presentó una oferta de 40 millones de libras (53 millones de dólares) por Armstrong.
El Everton estaba dispuesto a negociar, ya que el club de Merseyside era consciente de la necesidad de recaudar fondos que pudieran reinvertirse en otros objetivos. Se entablaron conversaciones y una estrella formada en casa estaba lista para hacer las maletas rumbo a Trentside.
La noticia de ese posible traspaso salió a la luz antes del duelo de los Toffees con el Bournemouth. Los aficionados dejaron claro durante ese partido de la Premier League que se oponían con firmeza a la marcha de una gran promesa que se espera que siga en algún momento los pasos de Anderson hasta la selección absoluta de Inglaterra.
La directiva del Everton captó el mensaje alto y claro, y se informó al Nottingham Forest de que la operación propuesta quedaba cancelada. Es raro que los aficionados tengan tanta influencia en los asuntos de un club, y cuesta recordar una situación similar en la máxima categoría del fútbol inglés.
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Es raro que los aficionados influyan en las decisiones empresariales
Preguntado sobre si ha visto algo parecido a la saga de Armstrong, el exdefensa del Everton Stubbs, que hablaba por cortesía de Gambler Media, dijo a GOAL: «Yo, personalmente, no lo he visto. No creo que mucha gente lo haya visto.
»Pero es, o tiene el potencial para ser, un jugador realmente especial. Y creo que en este momento todos en el club están encantados de tenerlo. Pero probablemente estén rebajando la expectación para intentar quitarle presión. Porque va a recibir muchos elogios. Va a hacer que la gente hable de él en términos muy elogiosos. Y tiene que gestionar eso. Y creo que el club va a ser muy bueno ayudándole a hacerlo.
»Pero para un jugador joven, especialmente en el centro del campo, es un talento muy, muy ilusionante. Es un jugador joven muy, muy ilusionante. Y va a ser interesante ver cómo florece y cumple su potencial.
Lo que dijo Moyes sobre mantener a Armstrong a bordo
Tras presenciar protestas en la grada durante el empate 1-1 con el Bournemouth, el veterano entrenador David Moyes dijo sobre el deseo colectivo de mantener a Armstrong, producto de la cantera de Finch Farm, en su entorno actual: «Creo que siempre hay que tener en cuenta a los aficionados; los aficionados no siempre se equivocan.
«Pero también hay momentos en los que he tenido en clubes a personas realmente poderosas que toman decisiones difíciles. Incluiría en eso a Bryan Gray, que estaba en el Preston North End, y a Sir Philip Carter, que estaba en el Everton cuando llegué por primera vez. No todas las decisiones son populares y, a veces, tienen que tomarlas por diferentes razones.
«Los entrenadores tienen que tomar decisiones sobre jugadores a veces y sienten que son decisiones enormes. Pero a veces hay decisiones más importantes que tomar y el club, estoy seguro, hará lo que crea que es lo correcto. Si tuviera que decirles algo a ellos (los aficionados), diría que su entrenador es del Everton».
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Cuando expire el contrato de Armstrong en el Everton
Armstrong firmó su último contrato con el Everton en enero de 2025, y ese acuerdo le vincula al club hasta el verano de 2028. Solo quedarán 12 meses de ese contrato cuando termine la presente temporada.
Eso podría colocar al Everton en otro escenario delicado, ya que equipos como el Forest seguirán de cerca lo que ocurra. Es probable que se hable de una renovación, pero también podrían volver a surgir rumores sobre una salida mientras el valor del talentoso adolescente sigue al alza.
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