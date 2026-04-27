El VfL Wolfsburgo «hará todo lo posible por fichar a Niclas Füllkrug», según el periodista especializado en fichajes Florian Plettenberg (Sky) en el programa «Doppelpass» de Sport 1. No obstante, la condición indispensable es que los Lobos mantengan la categoría.
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«¡Harían lo que sea para fichar a Niclas Füllkrug!» ¿Una bomba en el mercado sobre la estrella alemana en crisis?
A tres jornadas del final, el VfL sigue en descenso directo. Un solo punto lo separa del puesto 16, que da acceso a la promoción, y del FC St. Pauli. En la última jornada se medirán los dos colistas en el Millerntor.
A seis puntos del HSV y con una diferencia de goles de -25, la salvación parece lejana. Sin embargo, su difícil calendario podría ayudarle a permanecer en la categoría.
En las próximas dos semanas se medirá al SC Freiburg y al FC Bayern, equipos que ya no se juegan nada en la liga pero sí la final de la Champions. Solo el Freiburg, empatado con el Eintracht de Fráncfort, podría aspirar aún al séptimo puesto.
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El West Ham United estaría dispuesto a ceder a Füllkrug casi gratis.
Füllkrug, cedido por el West Ham United al AC Milan, regresará a Londres en verano, pues no tiene futuro en el club italiano. El delantero de 33 años buscaba minutos y goles con el Rossoneri para aspirar a la selección alemana, pero apenas es suplente y solo ha marcado un tanto.
En West Ham, donde tiene contrato hasta 2028, se espera que salga este verano. «Lo cederían casi gratis, quieren sacarlo de la nómina», afirmó Plettenberg.
Por eso el Wolfsburgo ya trabaja en su fichaje, buscando una referencia que ilusione y aporte estabilidad al vestuario. Plettenberg destaca sus raíces en Baja Sajonia. Con 24 partidos internacionales, nació en Hannover y, pese a algunas lesiones, se consolidó en el Hannover 96 y el Werder Bremen.
En 2023 pasó del Werder al Borussia Dortmund por 17 millones de euros y, a las órdenes de Edin Terzic, fue clave: 15 goles y 10 asistencias en 43 partidos. En la campaña hacia la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid (0-2), Füllkrug anotó goles clave en la vuelta de cuartos frente al Atlético de Madrid y en la ida de semifinales ante el París Saint-Germain.
Tras solo una temporada fichó por el West Ham United por 27 millones de euros para cumplir su sueño de jugar en la Premier League, pero este se convirtió en una pesadilla: las lesiones musculares le apartaron del equipo y de la selección. Con los Hammers solo ha marcado tres goles en 29 partidos.
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Schalke 04: ¿Füllkrug sustituirá a Edin Dzeko?
Además del Wolfsburgo, el FC Schalke 04 también suena como destino para Füllkrug. Los “Knappen” probablemente volverán a la Bundesliga y podrían necesitar reemplazar a Edin Dzeko el próximo verano.
El veterano, que llegó gratis en invierno tras un paso fallido por la Fiorentina, marcó seis goles y dio tres asistencias en ocho partidos, pero ahora está lesionado del hombro.
Este verano, como capitán, llevará a Bosnia-Herzegovina a su primer Mundial desde 2014. Si el Schalke asciende, Dzeko podría verlo como el broche ideal y retirarse tras la Copa.
Niclas Füllkrug: estadísticas de rendimiento con el West Ham y el Milan en la temporada 25/26:
Juegos 26 Minutos jugados 977 Goles 1 Asistencias 0