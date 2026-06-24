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«Haré todo lo que esté en mi mano»: la estrella brasileña Raphinha rompe su silencio sobre la lesión sufrida en el Mundial en un emotivo comunicado
Un sueño truncado por una lesión
Raphinha, de 29 años, fue clave para Brasil ante Marruecos y Haití, pero su racha se cortó de golpe. Contra Haití sintió un fuerte dolor en la pierna derecha y salió antes del descanso. Las pruebas confirmaron una lesión muscular en el muslo derecho que pone en duda su continuidad en el torneo.
La CBF informó que el jugador del Barcelona se queda con el grupo para realizar un tratamiento intensivo. Su temporada en el Camp Nou ya había sufrido interrupciones por lesiones similares, por lo que este nuevo contratiempo es especialmente desafortunado; aun así, el extremo mantiene el ánimo.
- AFP
Un compromiso emocional con la Seleção
Raphinha usó Instagram para callar rumores sobre su estado físico y compartió una foto de sus inicios con la selección. «Elegí esta imagen porque me recuerda dónde empezó todo. El niño que soñaba con vestir la camiseta de Brasil sigue aquí, con los mismos sueños, gratitud y deseo de representar a nuestro país», escribió.
El exjugador del Leeds United reafirmó su pasión por el fútbol: «Amo este deporte, amo lo que hago y amo vestir la camiseta de Brasil. Quienes me conocen saben lo exigente que soy y lo duro que trabajo para mejorar cada día. Haré todo lo posible para recuperarme y volver cuanto antes».
Desmintiendo los rumores sobre su salida
A pesar de la lesión, Raphinha no piensa volver a casa antes de tiempo. Está totalmente centrado en recuperarse y en cumplir con la selección.
«Quiero estar con mis compañeros, luchar por nuestros objetivos y darlo todo para honrar esta camiseta y hacer felices a los aficionados brasileños. Sigo fuerte», concluyó.
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De cara al partido contra Escocia
La Seleção cerrará la fase de grupos ante Escocia y, con un triunfo o empate, asegurará el liderato del Grupo C. Raphinha se pierde el partido. Ancelotti ya prepara su reemplazo: Rayan, joven talento de 19 años del Bournemouth, parte como favorito para ocupar la banda derecha, aunque también se valoran el regreso de Neymar y las alternativas de Luiz Henrique, Gabriel Martinelli y Endrick.