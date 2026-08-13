«Hará lo que hace Bruno Fernandes»: John Barnes explica cómo Florian Wirtz, su «jugador favorito», puede convertirse en una historia de éxito de 116 millones de libras para el Liverpool

El ex del Bayer Leverkusen se convirtió brevemente en el jugador más caro del fútbol británico cuando puso rumbo a Merseyside en el verano de 2025. En ese momento, se unió al vigente campeón de la Premier League.

La campaña 2025-26 resultó complicada para todas las partes, con el Liverpool tropezando hasta terminar en la quinta plaza. Eso fue suficiente para asegurar la clasificación para la Champions League, pero ese preocupante bajón llevó a que Arne Slot fuera destituido de sus funciones como entrenador.

Andoni Iraola ha tomado ahora las riendas, con el español deseoso de dejar su propio sello en una plantilla repleta de estrellas. Sabe que es necesario sacar la mejor versión de jugadores decisivos que no rindieron como se esperaba, como Wirtz y el delantero de 125 millones de libras (169 millones de dólares) Alexander Isak. Este último marcó solo cuatro goles la temporada pasada, mientras que el primero vio puerta en siete ocasiones y firmó el mismo número de asistencias.