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«Hará lo que hace Bruno Fernandes»: John Barnes explica cómo Florian Wirtz, su «jugador favorito», puede convertirse en una historia de éxito de 116 millones de libras para el Liverpool
Wirtz firmó siete goles y otras tantas asistencias en su temporada de debut
El ex del Bayer Leverkusen se convirtió brevemente en el jugador más caro del fútbol británico cuando puso rumbo a Merseyside en el verano de 2025. En ese momento, se unió al vigente campeón de la Premier League.
La campaña 2025-26 resultó complicada para todas las partes, con el Liverpool tropezando hasta terminar en la quinta plaza. Eso fue suficiente para asegurar la clasificación para la Champions League, pero ese preocupante bajón llevó a que Arne Slot fuera destituido de sus funciones como entrenador.
Andoni Iraola ha tomado ahora las riendas, con el español deseoso de dejar su propio sello en una plantilla repleta de estrellas. Sabe que es necesario sacar la mejor versión de jugadores decisivos que no rindieron como se esperaba, como Wirtz y el delantero de 125 millones de libras (169 millones de dólares) Alexander Isak. Este último marcó solo cuatro goles la temporada pasada, mientras que el primero vio puerta en siete ocasiones y firmó el mismo número de asistencias.
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Barnes respalda a Wirtz para que se convierta en una presencia talismánica en Anfield
Esa situación tiene que mejorar, y rápido, con el icono del Liverpool Barnes, hablando en asociación con 247Bet, diciendo a GOAL cuando le preguntaron si tendría algún consejo para Wirtz: «Es mi jugador favorito del Liverpool. Es mi jugador favorito. Ahora el equipo tiene que jugar en torno a él.
«Una vez que tenías a [Hugo] Ekitike y tenías a [Cody] Gakpo y tenías a otros jugadores que hacen lo mismo que él, tiene que ser el jugador principal. Así que no tengo ningún consejo para él porque creo que cada vez que juega, juega bien.
«El equipo tiene que adaptarse a él. Él tiene que adaptarse al equipo. Y creo que teníamos demasiados jugadores que hacían lo mismo. Así que el Liverpool tiene que jugar de una manera que saque lo mejor de Florian Wirtz. Y creo que verás la mejor versión de Florian Wirtz e Isak.
«Una vez que tenías a Ekitike, Wirtz, Gakpo e Isak, luego también tenías a Mo [Salah], tenías a todos estos jugadores y no puedes tener demasiados jugadores así. Así que creo que este año veremos una versión mucho mejor de Florian Wirtz».
¿Puede Wirtz firmar cifras al estilo de Fernandes con el Liverpool?
Wirtz está hecho de una pasta similar a la del capitán del Manchester United, Fernandes, que dio 21 asistencias la temporada pasada e hizo historia en la Premier League. El Liverpool necesita encontrar la manera de desbloquear niveles de productividad similares en su creativo número 7.
Preguntado sobre si eso es posible, Barnes añadió: «Sí, pero el Manchester United juega en torno a Bruno Fernandes. El Liverpool no jugó en torno a Wirtz. Jugó en torno a Mo o Ekitike, o a quien fuera. En cambio, todo pasa por Bruno Fernandes.
«Ahora, si haces que todo pase por Wirtz, hará lo que hace Bruno Fernandes. Y eso es lo que el Liverpool tiene que resolver. Si está dispuesto a hacerlo…»
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Partidos del Liverpool 2026-27: pretemporada y estreno en la Premier League
Wirtz ha participado con el Liverpool en la pretemporada, después de sufrir un Mundial decepcionante con Alemania, e Iraola buscará construir su ataque en torno al internacional alemán y al delantero sueco Isak.
Están bajo presión para rendir, con enormes precios colgando de sus cuellos, y la búsqueda de valiosos puntos en la Premier League comenzará para el Liverpool cuando visite St James’ Park para un partido de la jornada inaugural contra el Newcastle el 23 de agosto.
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