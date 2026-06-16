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¿Hará lo mismo Cristiano Ronaldo? Novedades sobre el futuro de Roberto Martínez al frente de Portugal antes del debut mundialista de CR7
Martínez confirma su próxima marcha
Martínez dejará la selección de Portugal tras la Copa América, independientemente del resultado. El exentrenador del Everton concluye su contrato en julio y cierra una etapa exitosa con dos UEFA Nations League y la Eurocopa 2016. La selección, campeona de Europa en 2016 y de la Liga de Naciones en 2019 y 2025, busca ahora un nuevo líder. La Federación Portuguesa de Fútbol, informada de la decisión, ya trabaja en encontrar un sucesor de alto nivel.
- AFP
La búsqueda de un nuevo reto
Su salida, acordada de mutuo acuerdo, allana el camino para una nueva era. El corresponsal detalkSPORT, Alex Crook, explicó: «Martínez no renovará y quiere volver a un banquillo de club en la Premier o en un grande de Europa, o asumir la selección de otra potencia». Crook añadió: «Aún no ha habido anuncio oficial, pero seguro que se le preguntará en su próxima comparecencia. La decisión se ha tomado de común acuerdo con la Federación Portuguesa de Fútbol, que ya busca sucesor».
Un último baile para Ronaldo
La marcha del seleccionador pone el foco en Cristiano Ronaldo, que podría disputar su último gran torneo. El legendario delantero sueña con ganar por fin el Mundial, el único título importante que falta en su palmarés. Junto a estrellas como Bruno Fernandes, el veterano ariete carga con las expectativas de toda una nación. Portugal debutará en el Grupo K ante la República Democrática del Congo el miércoles 17 de junio, luego se medirá a Uzbekistán el 23 y cerrará la fase contra Colombia el 28. Si el astro siguiera los pasos del técnico y se marchara, ganar este torneo sería la despedida perfecta.
- AFP
¿Qué le depara el futuro a Portugal?
Portugal se prepara para su primer partido del miércoles con un objetivo claro: sumar tres puntos. De cara al futuro, la Federación Portuguesa de Fútbol debe encontrar rápido un sustituto de nivel que guíe a esta talentosa selección hacia un nuevo ciclo. Mientras tanto, Martínez buscará nuevas oportunidades en Europa para conseguir este verano un puesto en un club de primer nivel o en una selección nacional.