Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Portugal Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

¿Hará lo mismo Cristiano Ronaldo? Novedades sobre el futuro de Roberto Martínez al frente de Portugal antes del debut mundialista de CR7

C. Ronaldo
Portugal
World Cup
R. Martinez
Portugal vs RD Congo
RD Congo

Roberto Martínez dejará la selección de Portugal tras el Mundial. Su contrato vence en julio y ha decidido no renovarlo. Su salida hace que los aficionados se pregunten si Cristiano Ronaldo también se retirará de la selección en busca del único título que le falta.

  • Martínez confirma su próxima marcha

    Martínez dejará la selección de Portugal tras la Copa América, independientemente del resultado. El exentrenador del Everton concluye su contrato en julio y cierra una etapa exitosa con dos UEFA Nations League y la Eurocopa 2016. La selección, campeona de Europa en 2016 y de la Liga de Naciones en 2019 y 2025, busca ahora un nuevo líder. La Federación Portuguesa de Fútbol, informada de la decisión, ya trabaja en encontrar un sucesor de alto nivel.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-POR-TRAININGAFP

    La búsqueda de un nuevo reto

    Su salida, acordada de mutuo acuerdo, allana el camino para una nueva era. El corresponsal detalkSPORT, Alex Crook, explicó: «Martínez no renovará y quiere volver a un banquillo de club en la Premier o en un grande de Europa, o asumir la selección de otra potencia». Crook añadió: «Aún no ha habido anuncio oficial, pero seguro que se le preguntará en su próxima comparecencia. La decisión se ha tomado de común acuerdo con la Federación Portuguesa de Fútbol, que ya busca sucesor».

  • Un último baile para Ronaldo

    La marcha del seleccionador pone el foco en Cristiano Ronaldo, que podría disputar su último gran torneo. El legendario delantero sueña con ganar por fin el Mundial, el único título importante que falta en su palmarés. Junto a estrellas como Bruno Fernandes, el veterano ariete carga con las expectativas de toda una nación. Portugal debutará en el Grupo K ante la República Democrática del Congo el miércoles 17 de junio, luego se medirá a Uzbekistán el 23 y cerrará la fase contra Colombia el 28. Si el astro siguiera los pasos del técnico y se marchara, ganar este torneo sería la despedida perfecta.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-PORAFP

    ¿Qué le depara el futuro a Portugal?

    Portugal se prepara para su primer partido del miércoles con un objetivo claro: sumar tres puntos. De cara al futuro, la Federación Portuguesa de Fútbol debe encontrar rápido un sustituto de nivel que guíe a esta talentosa selección hacia un nuevo ciclo. Mientras tanto, Martínez buscará nuevas oportunidades en Europa para conseguir este verano un puesto en un club de primer nivel o en una selección nacional.

World Cup
Portugal crest
Portugal
POR
RD Congo crest
RD Congo
COD