Hansi Flick, técnico del Barcelona, responde sobre el caos en el Real Madrid y opina con sinceridad sobre Kylian Mbappé

Flick evitó comentar las especulaciones sobre el Real Madrid. Recordó que los problemas internos son normales en el fútbol, pero subrayó que no le corresponde hablar de otro club.

«Estas cosas pasan en todo el mundo, no solo en el Real Madrid», afirmó Flick. «Pero no quiero hablar de ello: no es mi equipo, no es mi club. Cuando sucede algo, todos vamos en la misma dirección; pueden pasar cosas, pero hay que afrontarlas. Así es».