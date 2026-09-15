Hansi Flick, técnico del Barcelona, respalda la candidatura de Lamine Yamal al Balón de Oro e insiste en que el ego del adolescente «no es un problema»

En la previa del duelo del Barça contra el Racing Santander, Flick dejó claro que la confianza de Yamal en sí mismo está totalmente justificada. Señaló el increíble éxito del joven tanto con su club como con su selección.

«Es sincero, tiene confianza en sí mismo», explicó Flick. «Esta temporada ha demostrado lo bueno que es. Es excepcional. Su opinión es que lo merece y yo también creo que lo merece: dos títulos [LaLiga y la Supercopa de España] con nosotros, la Copa del Mundo con la selección española, ¿por qué no?

«Es la misma confianza que tiene en el campo. Ya sea en un uno contra uno, un uno contra dos o un uno contra tres, todo el mundo en el estadio se queda como: “Guau”. Este es Lamine. Yo le apoyaré. Es increíble tener a un jugador como él. ¿Por qué no íbamos a [hacer campaña para que gane el Balón de Oro]? Es normal. Es nuestro jugador. Apoyamos a nuestro jugador».