Hansi Flick sufre una trágica pérdida antes del Clásico tras el fallecimiento de su padre, anunciado por el Barcelona

El club catalán confirmó el domingo por la tarde el fallecimiento en un comunicado. La noticia llegó mientras el equipo terminaba de prepararse para recibir al Real Madrid, partido clave para el título de La Liga. El club trasladó sus condolencias a Flick y anunció que el técnico, pese al dolor familiar, dirigirá el encuentro.

Flick informó del fallecimiento al plantel en la reunión matutina y, tal como adelantó Marca, confirmó que dirigirá el encuentro desde el área técnica. Viajará a Alemania tras el partido para atender asuntos familiares, pero de momento se centra en cumplir con sus obligaciones profesionales en el último Clásico de la temporada.