Hansi Flick sufre por la plantilla corta y su decisión de dar algunos descansos termina con la primera derrota: las notas y el 1x1 del Osasuna vs Barcelona, por LaLiga 2024/25

Osasuna vs Barcelona

El Osasuna logra una actuación absolutamente increíble para vencer al Barça, que reservó a algunas figuras y lo pagó caro.

Hansi Flick había elegido un once rotativo para el Barcelona contra el Osasuna, pero lo pagó caro, ya que el equipo que todavía lidera LaLiga cayó derrotado por 4-2 en circunstancias excepcionales.

Después de solo 18 minutos, Osasuna se adelantó, cuando Ante Budimir remató de cabeza con potencia al ángulo superior tras superar a Pau Cubarsi. Antes de la media hora, Bryan Zaragoza añadió el segundo gol, cuando Osasuna ganó el balón en el centro del campo y un magnífico pase entre Sergi Domínguez y Jules Koundé fue rematado por el extremo.

Al descanso, el Barcelona decidió no hacer cambios y sacó el mismo once para intentar provocar una remontada. Pau Víctor captó el mensaje a los ocho minutos, disparando desde lejos, con una doble ayuda de Sergio Herrera, que regaló el balón en la salida y luego no supo detener un disparo muy suave.

Después del tanto, Hansi Flick pidió que Raphinha y Lamine Yamal salieran del banquillo, pero Osasuna amplió rápidamente su ventaja desde el punto de penalti después de que Sergi Domínguez derribara a Budimir en el área; el delantero se sacudió el polvo para marcar el segundo y el tercero de su equipo.

Y a falta de cinco minutos para el final, Osasuna marcó un brillante cuarto gol, con un potente disparo de Abel Bretones que se coló por la escuadra desde lejos. Yamal marcó el tanto del honor desde lejos para salvar al Barça de un resultado que sin duda habría sido considerado humillante.

