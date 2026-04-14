Según medios españoles, la UEFA revisó el césped del Metropolitano tras las quejas del Barça y confirmó que cumple sus normas.
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¡Hansi Flick se quejó de eso! El estado del césped del Metropolitano genera polémica antes del partido de vuelta entre Barcelona y Atlético de Madrid
El Atlético no tendrá que volver a cortar el césped antes del partido de vuelta de cuartos de la Liga de Campeones, el martes por la noche. Al entrenador del Barça, Hansi Flick, le molestó la longitud del césped del Metropolitano en el último entrenamiento del lunes y se quejó ante un delegado de la UEFA.
Aunque el Barcelona no presentó una protesta oficial ante la UEFA, expresó sus preocupaciones en la reunión obligatoria de ambos clubes. La UEFA respondió que, de ser necesario, se cortaría el césped.
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La reclamación del Barcelona no surte efecto: el césped del Atlético parece cumplir con las normas
Con 2,6 centímetros, el césped respeta los estatutos de la UEFA, que permiten hasta tres. Así, el Atlético no deberá tomar medidas adicionales antes del partido de las 21:00.
Para el Barça, el estado del terreno es clave, pues los blaugranas buscan aprovechar su superioridad en el juego. Cuanto más corto sea el césped —en el Camp Nou suele ser de 2,3 centímetros—, mejor podrán Lamine Yamal y compañía hacer circular el balón.
A principios de año, Koke y Antoine Griezmann se quejaron del estado del césped por el frío, pero el club asegura que ya está resuelto.
El Barcelona quiere derrotar al Atlético: «No necesitamos un milagro»
Tras perder 0-2 ante el Atlético la semana pasada, el Barcelona busca una remontada espectacular. «Tenemos muchos jugadores capaces de darle la vuelta a la situación y por eso tengo mucha confianza en nuestro equipo», declaró el lunes la estrella ofensiva Lamine Yamal. Flick añadió: «No necesitamos un milagro, solo un buen partido. Tenemos la calidad necesaria. Tenemos a los jugadores que pueden cambiarlo. Por supuesto que tenemos que luchar, pero debemos concentrarnos en lo especial».
En la ida, el Barça jugó con uno menos gran parte del primer tiempo tras la roja a Pau Cubarsi justo antes del descanso. Los goles colchoneros fueron de Julián Álvarez y Alexander Sörloth.
En la Copa del Rey, el Barcelona ya había soñado con una remontada contra el Atlético esta temporada, pero entonces las esperanzas se desvanecieron. En las semifinales de la Copa, el líder de LaLiga cayó 0-4 en la ida en Madrid a mediados de febrero. En la vuelta, a principios de marzo, el equipo de Flick rozó la remontada, pero solo ganó 3-0 y el Atlético avanzó a la final.
Liga de Campeones: partidos de vuelta de cuartos de final
Fecha
Partido
Retransmisión
Martes 14 de abril, 21:00 h
FC Liverpool vs. PSG
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Martes 14 de abril, 21:00 h
Atlético de Madrid vs. FC Barcelona
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Miércoles 15 de abril (21:00 h)
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Miércoles 15 de abril, 21:00 h
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