Hansi Flick se enfurece después de que el 'increíble' Raphinha fuera dejado fuera del XI de The Best de la FIFA
Una temporada que exigió reconocimiento
La campaña de Raphinha para Barcelona bordeó lo extraordinario. En la competición doméstica, marcó 18 goles y proporcionó 10 asistencias, lo que le valió el premio al Jugador de la Temporada de La Liga y lo estableció como el referente ofensivo en el sistema de alta intensidad de Flick. En el escenario continental, su impacto fue igualmente impresionante. Con 13 goles y nueve asistencias en la UEFA Champions League, Raphinha igualó un punto de referencia de larga data establecido por Cristiano Ronaldo en contribuciones de gol en una sola campaña. El camino de Barcelona hasta las semifinales, detenido solo por el Inter de Milán, se debió en gran parte a los momentos decisivos del brasileño.
La excelencia del brasileño no se confinó al fútbol de clubes. Para la selección nacional de fútbol de Brasil, destacó en la Copa América y se mantuvo como una piedra angular de la clasificación para el Mundial. Goles, asistencias y una ética de trabajo inquebrantable subrayaron su creciente autoridad, convirtiéndolo en un titular asegurado para su país y un líder dentro del vestuario. Esa combinación de dominio en el club y fiabilidad internacional hizo que la omisión del Mejor XI fuera aún más desconcertante.
- Getty Images Sport
El veredicto de Flick: 'Injusto e increíble'
Preguntado sobre la decisión antes del viaje del Barcelona a Villarreal, Flick ofreció una evaluación directa. Argumentó que al ponderar adecuadamente influencia, contribución y consistencia, el lugar de Raphinha debería haber estado fuera de debate.
Dijo: "Hay algo que quería comentar. El Once Ideal de la FIFA es un chiste. Es increíble que Raphinha no esté en él. Su influencia fue increíble. Fue el máximo goleador en la Liga de Campeones. Es increíble. Y lo más importante es su influencia. Es una broma. No puedo creer que no esté. Después de esta temporada, lo merecía. Es increíble."
Sin embargo, Flick estaba contento con el éxito del equipo.
"Mi mejor año con éxito para mí, el equipo, el club, los aficionados," dijo. "Es fantástico lo que hemos experimentado, pero eso es pasado y tenemos que trabajar para repetirlo. Hay objetivos que no se han logrado."
Esta no fue la primera vez que Raphinha enfrentó una injusticia percibida. Omisiones anteriores de selecciones globales ya habían provocado una respuesta sutil pero contundente en las redes sociales, donde destacó sus goles, asistencias y trofeos. La sensación entre los aficionados del Barcelona era que el extremo había sido subvalorado una vez más, a pesar de haber logrado un triplete doméstico y liderar el ataque más peligroso de Europa. Esa sensación se intensificó cuando la votación del Balón de Oro lo colocó en quinto lugar, detrás del antiguo favorito del Barcelona Ousmane Dembele, el fenómeno adolescente Lamine Yamal, Vitinha y Mohamed Salah.
La ira familiar refleja la incredulidad de los aficionados.
La esposa de Raphinha, Natalia Rodrigues, expresó su frustración en línea, cuestionando la lógica detrás del voto final y describiéndolo como una injusticia. Ella bromeando preguntó: "¿Está Raphinha jugando baloncesto?" en Instagram. Natalia también escribió "ya ni siquiera intentan ocultarlo" y "¿pero él no merecía estar entre los XI?" en una serie de mensajes que han sido eliminados desde entonces.
Raphinha por su parte adoptó un tono mesurado. Hablando después de un encuentro de la Liga de Campeones con el Chelsea, admitió estar decepcionado pero destacó que los premios individuales son secundarios al éxito del equipo.
"Merecía mucho más, pero estos son premios individuales, y colectivamente no logramos la Liga de Campeones, eso es lo que queremos," dijo. "Estas no son cosas que controlo. La gente, los periodistas… solo controlo lo que sucede en el campo. Hice todo lo que pude. Seguiré intentando ser mejor, eso es todo."
El proceso de la FIFA combinó paneles de expertos con votaciones de los aficionados, cada uno con el mismo peso. Los jugadores acumularon puntos por posición, mientras que el ganador del premio al Mejor Jugador del Mundo incluía automáticamente su inclusión. El sistema, diseñado para equilibrar la experiencia con la opinión pública, ha estado bajo escrutinio, particularmente cuando los resultados divergen marcadamente de la evidencia en el campo.
- (C)Getty images
El enfoque se centra nuevamente en los trofeos
Con el último partido del año contra el Villarreal acercándose, la preocupación inmediata del Barcelona es el impulso más que los trofeos. Los catalanes retomarán la acción contra el Espanyol a principios de enero antes de viajar a Arabia Saudita para defender la Supercopa de España.