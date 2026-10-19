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Hansi Flick revela las opciones defensivas del Barcelona ante el Paris Saint-Germain tras importantes bajas por lesión
Una plaga de lesiones golpea a la defensa del Barcelona
El Barcelona ha regresado de Sevilla con tres puntos, pero también con un doble contratiempo por lesión: tanto Eric Garcia como Jules Kounde están oficialmente descartados para el viaje a París.
El club afronta una grave crisis en defensa. Para empeorar las cosas, Gerard Martin tuvo que ser sustituido tras notar molestias en un pie. Parece muy poco probable que Martin sea titular en el Parque de los Príncipes, por lo que el equipo se queda con una escasez de defensas naturales que obliga a quien dirige al equipo a buscar alternativas entre los centrocampistas de la plantilla.
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Flick se plantea utilizar a centrocampistas como centrales
Durante la rueda de prensa previa al partido, Flick abordó la falta de efectivos en defensa y explicó su plan alternativo. «Frenkie de Jong puede jugar y Alex Campos también está con nosotros. Estoy seguro de que todo saldrá bien. Quizá no estemos pasando por nuestro mejor momento, pero tenemos que aceptarlo», explicó el alemán.
De Jong, que recibió el alta médica hace poco, antes del partido contra el Real Betis, ya jugó como central a las órdenes de Ronald Koeman. Además, Rodri tiene experiencia como central en el Manchester City.
Elogios al rival y el impulso de Raphinha
Pese a la creciente lista de lesionados, el entrenador se muestra muy optimista de cara al duelo europeo y confirmó una importante novedad en ataque. «Mañana será titular», dijo Flick sobre Raphinha. El técnico también instó a su equipo a afrontar el gran desafío ante el PSG.
«Creo que el partido de mañana es una buena prueba para nosotros. Quiero que nuestro equipo juegue con confianza, como corresponde a un equipo que ha ganado sus últimos 11 partidos. Nos enfrentaremos al mejor equipo del mundo de los últimos dos años y esta es una oportunidad para nosotros».
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¿Qué le espera al Barcelona?
El Barcelona afronta una semana muy importante: primero se medirá al Paris Saint-Germain y después centrará su atención en el próximo Clásico. Sin embargo, Flick se negó a pensar más allá del martes. «El próximo partido siempre es el más importante, así que el de mañana es el más importante», insistió. Sobre su defensa francés lesionado, el entrenador concluyó: «Esperamos que Jules Kounde esté listo a finales de semana».
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