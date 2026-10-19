El Barcelona ha regresado de Sevilla con tres puntos, pero también con un doble contratiempo por lesión: tanto Eric Garcia como Jules Kounde están oficialmente descartados para el viaje a París.

El club afronta una grave crisis en defensa. Para empeorar las cosas, Gerard Martin tuvo que ser sustituido tras notar molestias en un pie. Parece muy poco probable que Martin sea titular en el Parque de los Príncipes, por lo que el equipo se queda con una escasez de defensas naturales que obliga a quien dirige al equipo a buscar alternativas entre los centrocampistas de la plantilla.