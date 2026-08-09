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Hansi Flick resta importancia a los rumores sobre la salida de Ferran Torres mientras la estrella del Barcelona apunta a un movimiento al PSG
Flick prioriza el descanso por encima de las especulaciones sobre fichajes
Torres entra actualmente en el último año de su contrato con el conjunto catalán. La situación se ha vuelto cada vez más apremiante tras las informaciones de que el jugador de 26 años ha dicho al Barcelona que quiere fichar por el PSG después de haber acordado, según esas informaciones, las condiciones personales con el gigante francés. Aunque Flick mantiene públicamente las distancias con las negociaciones, el club podría verse obligado a actuar si llega una oferta importante desde París, especialmente mientras busca reequilibrar su plantilla y sus cuentas de cara a la nueva campaña de La Liga.
Flick ha abordado la creciente incertidumbre en torno a Torres, en medio de informaciones que apuntan a que el delantero busca salir del Camp Nou. Al técnico alemán, que habló tras un partido de pretemporada en Udine, le preguntaron directamente por la posibilidad de que el exjugador del Manchester City se marche a la Ligue 1. Flick se mostró evasivo y declaró: "Respeto las vacaciones de los jugadores y no tengo información".
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Reconociendo que Araujo quiere un nuevo desafío
Flick también se refirió a la situación de Ronald Araujo, cuyo futuro ha sido objeto de un intenso debate en las últimas semanas, ya que el internacional uruguayo está a punto de unirse al Liverpool en calidad de cedido por una temporada. El técnico elogió las condiciones físicas de Araujo, pero dejó entrever que el defensa podría estar buscando un nuevo desafío en otro lugar.
«Ronald es un gran tipo y un jugador fantástico. Tiene fuerza y velocidad, y también con el balón», dijo Flick. Sin embargo, también admitió cierta sensación de inevitabilidad respecto a un posible traspaso, al añadir: «Creo que él también quiere hacer algo nuevo. Es una pena, en el pasado pasó algo y creo que él también quería cambiar».
Paciencia en el mercado
Mientras el foco sigue puesto en las posibles salidas, Flick tuvo cuidado de no alimentar más especulaciones sobre posibles fichajes. El técnico alemán insistió en que, aunque el club siempre busca mejorar, debe mantener cierto nivel de paciencia en el mercado. «Siempre hablamos de mejorar e incorporar a los jugadores que necesitamos, pero debemos mantener la calma», afirmó.
«Muchos jugadores se incorporan esta semana; es una pretemporada atípica y extraña. Tenemos que respetar las vacaciones de los jugadores, y esta pretemporada no es normal. Tendremos que gestionarlo hasta el parón internacional; hasta entonces, no estaremos al 100%».
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Cambios en la plantilla y salidas difíciles
La transición a la era Flick ya ha traído algunas decisiones difíciles en materia de plantilla, y el técnico se ha sincerado sobre las salidas de Marc Casado y Roony Bardghji. Flick admitió que decirles a los jugadores que no entran en sus planes principales es uno de los aspectos más complicados de su cargo. «Al final de cada temporada hay cambios, es normal. Es difícil, pero hay que tomar decisiones. Hablé con ellos al final de la temporada pasada y también en Inglaterra, y les di mi consejo», reveló Flick.
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