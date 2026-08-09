Torres entra actualmente en el último año de su contrato con el conjunto catalán. La situación se ha vuelto cada vez más apremiante tras las informaciones de que el jugador de 26 años ha dicho al Barcelona que quiere fichar por el PSG después de haber acordado, según esas informaciones, las condiciones personales con el gigante francés. Aunque Flick mantiene públicamente las distancias con las negociaciones, el club podría verse obligado a actuar si llega una oferta importante desde París, especialmente mientras busca reequilibrar su plantilla y sus cuentas de cara a la nueva campaña de La Liga.

Flick ha abordado la creciente incertidumbre en torno a Torres, en medio de informaciones que apuntan a que el delantero busca salir del Camp Nou. Al técnico alemán, que habló tras un partido de pretemporada en Udine, le preguntaron directamente por la posibilidad de que el exjugador del Manchester City se marche a la Ligue 1. Flick se mostró evasivo y declaró: "Respeto las vacaciones de los jugadores y no tengo información".