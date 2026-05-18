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Hansi Flick rechaza fichar a Alessandro Bastoni y pide otro refuerzo para el verano
El veto táctico de Flick a Bastoni
Bastoni se veía como fichaje prioritario, pero Flick tiene dudas técnicas. El técnico alemán no cuestiona su calidad, sino si encaja en un sistema agresivo y de alta intensidad que exige a los centrales moverse en grandes espacios.
Según Matteo Moretto, el nudo de la cuestión es que Flick quiere una defensa muy adelantada, lo que exige a los centrales velocidad de reacción y capacidad para retroceder en las transiciones. Aunque Bastoni es uno de los mejores defensas con balón de Europa, su falta de velocidad pura en la fase final preocupa a Flick, que lo ve como un riesgo estructural que podría generar fragilidad defensiva.
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El factor Cubarsí en la contratación
La irrupción de Pau Cubarsí como pieza clave del futuro del Barcelona ha cambiado radicalmente el perfil del jugador que busca el club. El juego de Cubarsí se basa en un posicionamiento de élite, la lectura del juego y la distribución, pero no es un «velocista». Flick cree que, para sacar el máximo partido al potencial del joven, debe contar con un compañero físico y rápido que pueda cubrir el espacio a su espalda cuando el rival lance un contraataque.
Por eso, Flick rechaza emparejar a Cubarsí con Bastoni —ambos brillan con el balón pero les falta velocidad de recuperación— y prioriza el equilibrio defensivo sobre oportunidades de mercado o la fama del jugador, lo que enfriaría el interés por el capitán del Inter, valorado en 70 millones de euros.
El dilema de Deco y las alternativas del mercado
La intervención deja a Deco, director deportivo, en una situación complicada, tras invertir mucho tiempo en sentar las bases del fichaje de Bastoni. Aunque valora la operación por prestigio y calidad técnica, la palabra de Flick es ahora ley en el banquillo. El club busca centrales que equilibren el estilo cerebral de Cubarsí.
Esta decisión muestra un cambio mayor en el Barcelona: cada fichaje debe ajustarse al estilo de Flick. El club quiere evitar traspasos «caóticos» y busca una defensa cohesionada para aguantar la presión alta.
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Flick seguirá hasta 2028
El Barcelona ha asegurado oficialmente el futuro a largo plazo de Flick, ya que el técnico alemán ha firmado una ampliación de contrato que lo mantendrá en el club hasta junio de 2028. El exentrenador del Bayern de Múnich ha vuelto a convertir al gigante catalán en una potencia dominante, habiendo ganado cinco títulos durante sus impresionantes dos años al frente del equipo hasta la fecha.