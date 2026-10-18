AFP
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Hansi Flick, preocupado por el estado físico de tres jugadores del Barcelona antes del decisivo duelo contra el PSG
Aumenta la preocupación por las lesiones en La Cartuja
La contundente victoria del Barcelona por 5-2 ante el Betis ha quedado en parte eclipsada por una lista de lesionados cada vez más larga que amenaza con frenar su buen momento. Flick confirmó tras el partido que Eric Garcia y Gerard Martin tuvieron que retirarse por molestias físicas, mientras que Jules Kounde, titular habitual, también arrastra molestias leves. El momento no podría ser peor para el Barcelona, que afrontará un exigente duelo europeo dentro de pocos días.
Garcia fue el jugador más afectado de la noche y tuvo que abandonar el campo tras sentir un dolor agudo en el cuádriceps derecho. El versátil futbolista español, habitual en las rotaciones de Flick, cayó al césped y necesitó atención inmediata del cuerpo médico antes de dirigirse al vestuario. Este nuevo contratiempo llega poco después de que Garcia se viera obligado a jugar con una máscara protectora por un problema nasal.
- Getty Images Sport
Flick se muestra prudente respecto al estado físico de la plantilla
El cuerpo técnico seguirá de cerca a los tres jugadores durante las sesiones de recuperación programadas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper antes de tomar una decisión definitiva sobre la convocatoria para el desplazamiento. Flick se mostró cauto al ser preguntado por la disponibilidad de sus opciones defensivas para el próximo partido.
«De momento, lo más importante es recuperarse. La recuperación es muy importante y hay que ver cómo gestionamos los minutos el martes. Ya veremos, buscaremos a 11 jugadores. No sabemos qué pasará con Eric, Kounde tiene pequeñas molestias y Gerard también. Tendremos que verlo. Nos quedan dos días y veremos qué pasa el martes. Tenemos que esperar los resultados médicos», explicó el entrenador.
Satisfacción táctica y profundidad de plantilla
La actuación en Sevilla no se debió solo al talento individual. Flick se apresuró a elogiar el esfuerzo colectivo de su equipo y el trabajo realizado en los entrenamientos. En concreto, el técnico alemán destacó la eficacia del Barcelona a balón parado, que le permitió llegar al descanso con dos goles de ventaja. Atribuyó la mejora en estas jugadas a su cuerpo técnico, incluidos Heiko Westermann y Jose Ramon de la Fuente.
«Es importante tener esa fortaleza a balón parado. Me alegra que hayamos marcado el segundo gol antes del descanso, era importante. Lo trabajamos y Heiko y Dela hacen un buen trabajo», señaló Flick.
- AFP
La atención se centra ahora en el examen ante el PSG
Flick centró enseguida su atención en el próximo partido contra el PSG, el martes. Subrayó la necesidad inmediata de recuperarse físicamente y señaló que el cuerpo técnico tendrá que estudiar con cuidado las rotaciones y gestionar los minutos de los jugadores ante el escaso tiempo entre partidos.
«Todos están a su mejor nivel y eso es lo que digo en cada rueda de prensa porque lo veo todos los días. Es lo más importante: que entrenen al máximo nivel, y lo hacen. Ahora tenemos al PSG el martes y tendremos que recuperarnos bien y ver qué hacemos para gestionar los minutos, pero para nosotros la victoria de hoy es increíble», señaló Flick.
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