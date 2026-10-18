La contundente victoria del Barcelona por 5-2 ante el Betis ha quedado en parte eclipsada por una lista de lesionados cada vez más larga que amenaza con frenar su buen momento. Flick confirmó tras el partido que Eric Garcia y Gerard Martin tuvieron que retirarse por molestias físicas, mientras que Jules Kounde, titular habitual, también arrastra molestias leves. El momento no podría ser peor para el Barcelona, que afrontará un exigente duelo europeo dentro de pocos días.

Garcia fue el jugador más afectado de la noche y tuvo que abandonar el campo tras sentir un dolor agudo en el cuádriceps derecho. El versátil futbolista español, habitual en las rotaciones de Flick, cayó al césped y necesitó atención inmediata del cuerpo médico antes de dirigirse al vestuario. Este nuevo contratiempo llega poco después de que Garcia se viera obligado a jugar con una máscara protectora por un problema nasal.