El entrenador del Barcelona, Flick, ha rechazado tajantemente comentar el malestar interno que se vive actualmente en el Real Madrid, después de que el club emitiera un duro comunicado en el que condenaba un «arbitraje catastrófico» y denunciaba las tarjetas rojas que no se mostraron en la derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid. En lugar de sumarse al cruce de declaraciones entre clubes que a menudo acapara los titulares de La Liga, Flick prefirió mantener la distancia.

La polémica surge de una serie de acciones controvertidas durante la derrota del Real Madrid por 2-1 ante el Atlético de Madrid antes del parón internacional, en particular el peligroso pisotón de Cristian Romero en la rodilla de Jude Bellingham y una entrada temeraria de Kang-in Lee sobre Fede Valverde. El Real Madrid sostiene que ambas acciones merecían tarjeta roja directa.

«Espero que algún día aprendáis que nunca respondo a preguntas sobre otros equipos. Estamos a punto de jugar contra el Galatasaray. Respetemos al Galatasaray, el estadio es fantástico, el ambiente…», dijo, según recoge Mundo Deportivo.