AFP
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Hansi Flick no entra al trapo con las quejas arbitrales del Real Madrid antes del duelo ante el Galatasaray
Flick sigue centrado en el viaje a Estambul
El entrenador del Barcelona, Flick, ha rechazado tajantemente comentar el malestar interno que se vive actualmente en el Real Madrid, después de que el club emitiera un duro comunicado en el que condenaba un «arbitraje catastrófico» y denunciaba las tarjetas rojas que no se mostraron en la derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid. En lugar de sumarse al cruce de declaraciones entre clubes que a menudo acapara los titulares de La Liga, Flick prefirió mantener la distancia.
La polémica surge de una serie de acciones controvertidas durante la derrota del Real Madrid por 2-1 ante el Atlético de Madrid antes del parón internacional, en particular el peligroso pisotón de Cristian Romero en la rodilla de Jude Bellingham y una entrada temeraria de Kang-in Lee sobre Fede Valverde. El Real Madrid sostiene que ambas acciones merecían tarjeta roja directa.
«Espero que algún día aprendáis que nunca respondo a preguntas sobre otros equipos. Estamos a punto de jugar contra el Galatasaray. Respetemos al Galatasaray, el estadio es fantástico, el ambiente…», dijo, según recoge Mundo Deportivo.
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Descartan las distracciones del Clásico
Los medios también intentaron que el exentrenador del Bayern de Múnich hablara sobre el próximo Clásico, previsto para el 25 de octubre. En concreto, los periodistas querían conocer la postura de Flick sobre la disponibilidad de Vinicius Junior, protagonista de las recientes polémicas del Madrid: recientemente recibió una llamativa tarjeta roja directa y vio cómo le anulaban un gol por tirar del pelo a Nathan Saliba en una acción sin balón durante una ajustada victoria por 1-0 ante el Villarreal.
Flick, sin embargo, no tenía intención de ofrecer un análisis táctico ni de reaccionar emocionalmente a lo ocurrido con la estrella de su rival. Zanjó rápidamente la pregunta con una respuesta tajante e irónica que dejó claro que no le interesaba hacer pronósticos a largo plazo cuando tenía un partido inminente. «Eso me lo podéis preguntar dentro de dos semanas», respondió, y puso fin, por el momento, a las especulaciones sobre el duelo en el Santiago Bernabéu.
Preparación para los gigantes turcos
El Barcelona llegó a Estambul con una plantilla de 22 jugadores en busca de un resultado vital en uno de los ambientes más intimidantes del fútbol mundial. Raphinha y Frenkie de Jong no estarán en Turquía. El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, zanja las preguntas sobre el Real Madrid y Vinicius Jr antes de un duelo crucial de la Champions League contra el Galatasaray. Tampoco estarán los lesionados Andreas Christensen y Roony Bardghji. Pese a las bajas por lesión de varios jugadores importantes, el equipo parece concentrado.
El Barcelona afronta el partido con la intención de dar continuidad a su dominante inicio de campaña en la Champions League, que arrancó con una contundente victoria por 5-1 ante el Feyenoord. El Galatasaray, por su parte, busca recuperarse de un difícil estreno tras caer por 3-1 frente al Sporting CP.
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Al equipo de Flick le espera un calendario agotador
El Barcelona está firmando un comienzo de temporada espectacular: ha ganado sus ocho primeros partidos de La Liga y suma 24 puntos, mientras que el Real Madrid ocupa actualmente la cuarta posición con 18 puntos.
Tras el encuentro contra el Galatasaray, el Barcelona visitará al Real Betis el sábado en La Liga. Después viajará a París para enfrentarse al Paris Saint-Germain en la Champions League el 20 de octubre, antes de recibir al Real Madrid en el Clásico.
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