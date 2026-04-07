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Hansi Flick lanza una clara advertencia a Marcus Rashford antes del partido de la Liga de Campeones que enfrentará al Barcelona y al Atlético de Madrid
Flick exige más garra defensiva
El entrenador blaugrana ha dejado claro que el talento individual por sí solo no bastará para asegurarse una plaza en las semifinales de la Liga de Campeones. Antes del partido de ida contra el Atlético, el técnico alemán destacó la necesidad de que Rashford se incorpore a la defensa y apoye al equipo en las transiciones.
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El ritmo de trabajo no es negociable
Flick señaló que, aunque la adaptación de Rashford ha sido positiva, el peligro específico que plantean los extremos del Atlético exige un compromiso defensivo total por parte de sus delanteros. Cualquier cosa que no sea un esfuerzo colectivo podría dejar al descubierto la zaga del Barça.
«No se trata solo de presionar con el balón; al final, también hay que defender», advirtió Flick cuando le preguntaron por Rashford durante su rueda de prensa previa al partido. «Pero lo está haciendo bien y se ha adaptado. Vamos a jugar contra el Atlético, y son buenos por las bandas».
Añadió: «Tenemos nuestro estilo y sabemos cómo queremos jugar. Cuando no presionamos, al rival le resulta más fácil encontrar espacios. Lo vimos en el primer gol; no presionamos el balón. Ahora hablamos de la Champions League, una competición fantástica en la que todo el mundo quiere jugar».
El punto de inflexión para el Barça
El entrenador, de 61 años, también reflexionó sobre la evolución reciente del equipo, señalando que la derrota por 2-1 ante el Girona en La Liga a mediados de febrero supuso un punto de inflexión, y destacó que sus jóvenes jugadores habían aprendido muchas lecciones.
«Tras el partido contra el Girona, jugamos a un mejor nivel», explicó. «Nuestro equipo es muy joven. Los dos centrales, [Pau] Cubarsí y Gerard [Martín], están haciendo un trabajo fantástico, pero es normal que en algunas situaciones no tomen la decisión correcta. Son jóvenes y les cuesta adaptarse a este nivel».
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¿Y ahora qué?
Tras el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético, el Barça centrará su atención en el derbi catalán contra el Espanyol en La Liga. Los blaugranas lideran actualmente la clasificación con 76 puntos en 30 partidos, siete puntos por delante del Real Madrid, segundo clasificado. Rashford espera desempeñar un papel clave en ambos partidos, en su intento por conseguir un traspaso definitivo del Manchester United al Barça.