A pesar de ver a su equipo marcar 17 goles en sus primeros cuatro partidos de liga, el entrenador sostuvo que la plantilla sigue necesitando con urgencia un delantero centro específico. Preguntado tras la contundente victoria sobre el Valencia si su prolífica forma alteraba sus prioridades en el mercado de fichajes, Flick respondió a través de Barca Blaugranes: "No cambia nuestra forma de pensar. Normalmente necesitamos un verdadero 9, eso está claro. Pero tenemos una enorme calidad en ataque, también en el centro del campo; todo el mundo puede marcar goles".