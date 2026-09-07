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Hansi Flick insiste en que el Barcelona sigue necesitando un 9 de referencia pese a haber marcado 17 goles en cuatro partidos
La goleada en Mestalla preserva la perfección
El Barcelona firmó una actuación despiadada en Mestalla el domingo, desarbolando al conjunto local en una contundente victoria por 5-0. Lamine Yamal firmó un doblete, mientras que Fermin Lopez, Raphinha y Pedri también vieron puerta para afianzar su posición en lo más alto de La Liga. Este triunfo rotundo abrió una ventaja de tres puntos al frente de la clasificación, aprovechando la sorprendente derrota del Real Madrid ante el Real Betis.
- AFP
El entrenador exige un delantero centro clásico
A pesar de ver a su equipo marcar 17 goles en sus primeros cuatro partidos de liga, el entrenador sostuvo que la plantilla sigue necesitando con urgencia un delantero centro específico. Preguntado tras la contundente victoria sobre el Valencia si su prolífica forma alteraba sus prioridades en el mercado de fichajes, Flick respondió a través de Barca Blaugranes: "No cambia nuestra forma de pensar. Normalmente necesitamos un verdadero 9, eso está claro. Pero tenemos una enorme calidad en ataque, también en el centro del campo; todo el mundo puede marcar goles".
Un ataque mortal enmascara un vacío
No haber logrado fichar a Julian Alvarez durante el mercado de fichajes de verano ha quedado enmascarado hasta ahora por el espectacular estado de forma de Anthony Gordon, Yamal y Raphinha. El duelo desigual en Mestalla también vio a Gabriel Jesus debutar con el Barcelona saliendo desde el banquillo, mientras que el Valencia dio entrada en la segunda parte a Harvey Elliott, cedido por el Liverpool. Además, el choque supuso la primera titularidad del fichaje estrella de 65 millones de libras, Rodri, en el centro del campo blaugrana.
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El estreno europeo pone a prueba el impulso
La atención de Flick se centra ahora rápidamente en el continente, ya que el Barcelona recibe al conjunto neerlandés Feyenoord en su estreno en la fase de liga de la Champions League el miércoles. La rotación de la plantilla y la resistencia física estarán bajo escrutinio con el inicio de exigentes compromisos europeos entre semana. Mantener este impulso goleador sin un delantero centro reconocido sigue siendo el gran desafío mientras el gigante catalán busca mantener su inicio impecable.
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