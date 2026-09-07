¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Hansi Flick insiste en que el Barcelona sigue necesitando un 9 de referencia pese a haber marcado 17 goles en cuatro partidos

H. Flick
Barcelona
Valencia vs Barcelona
Valencia
Primera División

Hansi Flick ha dejado claro que el brillante rendimiento ofensivo del Barcelona en las primeras semanas de la temporada no le distraerá de su principal objetivo en el mercado de fichajes. Pese a ver cómo su equipo desmantelaba al Valencia en Mestalla, el técnico alemán sigue insistiendo en que su plantilla está incompleta.

  • La goleada en Mestalla preserva la perfección

    El Barcelona firmó una actuación despiadada en Mestalla el domingo, desarbolando al conjunto local en una contundente victoria por 5-0. Lamine Yamal firmó un doblete, mientras que Fermin Lopez, Raphinha y Pedri también vieron puerta para afianzar su posición en lo más alto de La Liga. Este triunfo rotundo abrió una ventaja de tres puntos al frente de la clasificación, aprovechando la sorprendente derrota del Real Madrid ante el Real Betis.

    • Anuncios
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATHLETIC BILBAOAFP

    El entrenador exige un delantero centro clásico

    A pesar de ver a su equipo marcar 17 goles en sus primeros cuatro partidos de liga, el entrenador sostuvo que la plantilla sigue necesitando con urgencia un delantero centro específico. Preguntado tras la contundente victoria sobre el Valencia si su prolífica forma alteraba sus prioridades en el mercado de fichajes, Flick respondió a través de Barca Blaugranes: "No cambia nuestra forma de pensar. Normalmente necesitamos un verdadero 9, eso está claro. Pero tenemos una enorme calidad en ataque, también en el centro del campo; todo el mundo puede marcar goles".

  • Un ataque mortal enmascara un vacío

    No haber logrado fichar a Julian Alvarez durante el mercado de fichajes de verano ha quedado enmascarado hasta ahora por el espectacular estado de forma de Anthony Gordon, Yamal y Raphinha. El duelo desigual en Mestalla también vio a Gabriel Jesus debutar con el Barcelona saliendo desde el banquillo, mientras que el Valencia dio entrada en la segunda parte a Harvey Elliott, cedido por el Liverpool. Además, el choque supuso la primera titularidad del fichaje estrella de 65 millones de libras, Rodri, en el centro del campo blaugrana.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El estreno europeo pone a prueba el impulso

    La atención de Flick se centra ahora rápidamente en el continente, ya que el Barcelona recibe al conjunto neerlandés Feyenoord en su estreno en la fase de liga de la Champions League el miércoles. La rotación de la plantilla y la resistencia física estarán bajo escrutinio con el inicio de exigentes compromisos europeos entre semana. Mantener este impulso goleador sin un delantero centro reconocido sigue siendo el gran desafío mientras el gigante catalán busca mantener su inicio impecable.

Liga de Campeones
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Primera División
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Valencia crest
Valencia
VAL