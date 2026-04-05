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Hansi Flick explica la airada reacción de Lamine Yamal tras la victoria del Barcelona sobre el Atlético de Madrid con un gol de Robert Lewandowski en los últimos minutos
La evidente frustración de Yamal en el Metropolitano
A pesar del gol de la victoria de Robert Lewandowski en los últimos minutos, que situó al Barça con siete puntos de ventaja en lo más alto de la tabla, la joven superestrella Yamal no se sumó a las efusivas celebraciones. Las cámaras de televisión captaron al joven de espaldas a la jugada cuando se marcó el gol de la victoria, y más tarde se le vio haciendo gestos con los brazos mientras abandonaba el campo acompañado por el entrenador de porteros, José Ramón de la Fuente. Según se informa, el extremo de 18 años ignoró momentáneamente al entrenador del Barça, Flick, durante su salida, dirigiéndose directamente al vestuario mientras sus compañeros brindaban por la victoria. Su reacción contrastó radicalmente con la euforia generalizada en el equipo tras superar una noche difícil en la capital.
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Flick resta importancia al incidente
En declaraciones tras el partido, Flick se apresuró a descartar cualquier insinuación de desavenencia o de un problema táctico más profundo. El técnico alemán insistió en que la frustración se debía exclusivamente a las altas exigencias personales del jugador. Declaró a los periodistas: «Es normal que esté enfadado, porque lo ha intentado muchas veces y no ha conseguido el gol, y ha tenido muchas oportunidades».
En su entrevista posterior al partido con DAZN, Flick fue más allá para aclarar que no hay problemas duraderos dentro de la plantilla. «Estaba un poco molesto. Es normal. Quiere marcar goles y dar asistencias. Son consecuencias del partido. Fue porque no jugamos bien. Hablamos en el vestuario y todo está bien. Es un partido emotivo», añadió el exentrenador del Bayern de Múnich.
Lo más destacado del partido y lo que está en juego
El partido fue una montaña rusa que comenzó con el gol de Giuliano Simeone, que adelantó a los locales en el minuto 39. Marcus Rashford, cedido por el Manchester United, empató apenas tres minutos después, lo que hizo que los equipos llegaran al descanso con empate en el marcador. El momento decisivo se produjo en el tiempo de descuento de la primera parte, cuando Nico González fue expulsado, lo que obligó a los hombres de Diego Simeone a jugar toda la segunda parte con diez hombres. El Barça acabó aprovechando esa ventaja en el minuto 88, cuando Lewandowski aprovechó un rebote tras un disparo de João Cancelo.
Con este resultado, el Barcelona aprovechó el tropiezo del Real Madrid ante el Mallorca y abrió una importante brecha de siete puntos a falta de solo ocho jornadas. Flick reconoció la importancia de la victoria, pero se mostró cauto: «Controlamos el partido. Son tres puntos muy importantes. Quedan ocho partidos, nada está decidido y tenemos que hacer nuestro trabajo».
- AFP
La atención se centra ahora en la Liga de Campeones
Al Barcelona le queda poco tiempo para lamentarse por lo ocurrido, ya que la atención se centra ahora de inmediato en la competición europea. Flick señaló la necesidad de recuperarse rápidamente y mencionó que la plantilla debe reponerse físicamente. «Tenemos tres días para prepararnos para el partido de la Liga de Campeones y llegar en las mejores condiciones posibles», afirmó. Con otro enfrentamiento decisivo contra el Atlético a la vuelta de la esquina, el miércoles en el Camp Nou en la Liga de Campeones, Flick espera que su joven promesa pueda canalizar su frustración en una actuación decisiva para la victoria.