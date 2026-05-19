Abde jugó en el Barça entre 2021 y 2023 sin consolidarse. Durante ese tiempo jugó cedido en Osasuna, hasta que el Barça lo vendió al Sevilla por 7,5 millones de euros, con una cláusula de recompra y un porcentaje de futura venta. Esa cláusula podría facilitar su regreso en verano, pese a que su contrato con el Sevilla vence en 2029.

En las últimas semanas han surgido rumores contradictorios sobre su regreso, pues no está claro si aceptaría un rol de suplente y varios clubes de la Premier League también le siguen.

Se espera que el Barça fiche un sustituto de Lewandowski y un extremo, y aquí será clave el futuro de Marcus Rashford, cedido por el Manchester United. El inglés quiere quedarse, pero la opción de compra de 30 millones parece elevada para Deco y la directiva.