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Hansi Flick elogia al nuevo fichaje del Barcelona, Rodri, como el mejor número 6 del mundo después de que el Barcelona asegure al internacional español
Flick declara a Rodri el mejor centrocampista defensivo
El exancla del Manchester City ha completado oficialmente su fichaje por el gigante catalán, y Flick se ha mostrado contundente sobre la importancia de esta incorporación. Mientras muchos se centran en su rango de pase y su capacidad para romper líneas, el técnico del Barcelona señaló que sus aportaciones defensivas y su perfil físico son componentes igual de vitales.
Hablando con los medios del Barcelona después de que se confirmara el traspaso, Flick fue aún más lejos con sus elogios y calificó al nuevo fichaje como el estándar de oro para su posición en el fútbol moderno. «Es un jugador fantástico que aporta algo especial a cada equipo, y para mí es brillante tenerlo aquí», dijo el técnico alemán. "Creo que podría ser el mejor número 6. Puede controlar el juego, pero también ayuda en defensa. Puede ganar duelos aéreos, algo muy importante para nosotros, y por supuesto eleva el nivel de cada jugador".
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El técnico del Barcelona, convencido por la calidad de Rodri
Flick no ha tardado en dejar muy altas las expectativas con Rodri. Reveló que hubo unanimidad absoluta entre bastidores respecto a la operación. La convicción de traer de vuelta al español a LaLiga era compartida por todos en la dirección deportiva, lo que refleja su condición de objetivo prioritario para el proyecto del Barcelona.
La valoración del técnico sobre las cualidades de Rodri fue elogiosa, situándolo en lo más alto de la jerarquía futbolística. «Era una gran oportunidad para nosotros asegurarnos su fichaje, así que todos estábamos convencidos al 100 % porque es un jugador fantástico», declaró Flick.
Plazos de recuperación e integración en los entrenamientos
Rodri se sometió recientemente a una operación de espalda, una intervención que generó algunas dudas sobre su disponibilidad inmediata para el inicio de la temporada. Sin embargo, el propio jugador ha mostrado un alto nivel de compromiso y determinación para empezar con fuerza en Cataluña. Pese a sus ganas de arrancar, se espera que el club adopte un enfoque prudente con su nueva inversión para evitar cualquier contratiempo.
Durante su presentación oficial, el nuevo fichaje ofreció una actualización positiva sobre su estado físico y descartó la idea de que fuera a estar de baja durante un periodo prolongado. "Ya estoy listo para jugar. La operación no fue nada serio, fue una intervención ambulatoria", dijo. "Espero poder entrenar con normalidad mañana. Lo que el entrenador considere apropiado. Solo necesito cerrar el traspaso y ponerme a las órdenes de Hansi lo antes posible."
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Trofeo Joan Gamper y expectativas para el debut
Aunque los aficionados están deseando ver en acción a su nueva estrella, puede que tengan que esperar un poco más para su primera aparición con la camiseta del Barcelona. El club se está preparando actualmente para el choque anual del Trofeo Joan Gamper, que este año contará con un enfrentamiento ante el gigante egipcio Al-Ahly. Aunque el partido sirve como el tradicional telón de apertura en el Camp Nou, parece poco probable que se arriesgue con Rodri en este encuentro de exhibición. Flick está priorizando una recuperación completa y un periodo de adaptación por encima de un debut simbólico en un amistoso.
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