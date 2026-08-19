El exancla del Manchester City ha completado oficialmente su fichaje por el gigante catalán, y Flick se ha mostrado contundente sobre la importancia de esta incorporación. Mientras muchos se centran en su rango de pase y su capacidad para romper líneas, el técnico del Barcelona señaló que sus aportaciones defensivas y su perfil físico son componentes igual de vitales.

Hablando con los medios del Barcelona después de que se confirmara el traspaso, Flick fue aún más lejos con sus elogios y calificó al nuevo fichaje como el estándar de oro para su posición en el fútbol moderno. «Es un jugador fantástico que aporta algo especial a cada equipo, y para mí es brillante tenerlo aquí», dijo el técnico alemán. "Creo que podría ser el mejor número 6. Puede controlar el juego, pero también ayuda en defensa. Puede ganar duelos aéreos, algo muy importante para nosotros, y por supuesto eleva el nivel de cada jugador".