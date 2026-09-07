Tras el pitido final, Flick se mostró lógicamente encantado por lo contundente de la victoria. El técnico alemán calificó la dominante actuación ante el Valencia como un partido «casi perfecto» de su equipo.

A pesar del abultado marcador, el entrenador insistió en que esa actuación incansable fue simplemente una consecuencia natural de su exigente preparación. Atribuyó la base de un resultado tan demoledor este fin de semana a la dedicación de la plantilla en los entrenamientos.

«No me sorprende lo que hemos conseguido, ya que refleja la calidad de nuestros entrenamientos», explicó Flick a los medios. «Fue un partido casi perfecto».