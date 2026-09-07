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Hansi Flick elogia al Barcelona «casi perfecto» mientras el conjunto azulgrana, con una manita, se coloca líder de La Liga
El Barcelona se adueña del liderato de la liga
El Barcelona ha asaltado con éxito el liderato de la tabla de LaLiga de forma contundente. El gigante catalán se hizo en solitario con la primera plaza el domingo tras desmantelar al Valencia con una rotunda victoria por 5-0. El amplio resultado llegó en el momento perfecto para el Barça. Le permitió aprovechar al máximo el costoso tropiezo de su feroz rival, el Madrid, que antes sufrió una ajustada derrota por 1-0 a manos del Betis.
- AFP
Flick elogia el nivel de los entrenamientos
Tras el pitido final, Flick se mostró lógicamente encantado por lo contundente de la victoria. El técnico alemán calificó la dominante actuación ante el Valencia como un partido «casi perfecto» de su equipo.
A pesar del abultado marcador, el entrenador insistió en que esa actuación incansable fue simplemente una consecuencia natural de su exigente preparación. Atribuyó la base de un resultado tan demoledor este fin de semana a la dedicación de la plantilla en los entrenamientos.
«No me sorprende lo que hemos conseguido, ya que refleja la calidad de nuestros entrenamientos», explicó Flick a los medios. «Fue un partido casi perfecto».
El entrenador exige una mejora táctica
Incluso después de ver a su equipo marcar cinco goles sin respuesta, Flick se negó a que la complacencia se instalara en el vestuario. El entrenador no tardó en señalar áreas tácticas concretas en las que el Barcelona debe seguir evolucionando.
El técnico alemán señaló específicamente la posesión y la gestión del partido como los principales focos de desarrollo de cara al futuro. Quiere que sus jugadores dicten el ritmo de los encuentros aún más para sofocar cualquier posible amenaza del rival.
«No sé si hace falta decirlo después de una victoria por 5-0, pero siempre hay margen de mejora», señaló Flick. «Necesitamos intentar controlar aún más el partido, con más pases. Todavía quedan muchos encuentros esta temporada y seguiremos mejorando».
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Cambiar el foco hacia la competición europea
Con el Barcelona ahora asentado con claridad en lo más alto de la clasificación de LaLiga, el reto pasa a ser mantener este excepcional estado de forma en el campeonato doméstico. Sin embargo, antes de volver a la acción en LaLiga contra el Levante el 13 de septiembre, el equipo de Flick se enfrentará primero al Feyenoord en su estreno en la fase de liga de la Champions League el miércoles.
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