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Hansi Flick deshace en elogios hacia Raphinha mientras el brasileño celebra una histórica renovación de contrato en la victoria del Barcelona sobre el Sevilla
Flick elogia el impacto del nuevo líder del Barcelona
Flick expresó su enorme satisfacción tras una victoria vital a domicilio en el Sánchez Pizjuán, un resultado que afianza su posición en lo más alto de LaLiga. Aunque la primera parte fue exigente para el conjunto catalán, los ajustes tácticos de Flick durante el descanso allanaron el camino para una dominante actuación en la segunda mitad.
En el centro de esa remontada estuvo un incontenible Raphinha, que continuó su extraordinario inicio de campaña al firmar un hat-trick clínico. Flick se deshizo en elogios hacia el brasileño, que esta temporada se ha adaptado a la perfección a un nuevo rol como falso nueve. "Su nivel es extremadamente alto. Conocemos su calidad y estoy muy contento. Es fantástico marcando goles, pero también sin balón", elogió Flick a Raphinha.
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El cambio a delantero centro desbloquea a Raphinha
Flick alineó a Raphinha como delantero centro en este partido, después de haberlo utilizado anteriormente con más frecuencia como falso nueve. La decisión ha resultado ser un acierto total del cuerpo técnico, un cambio táctico que ha permitido al jugador brillar en zonas más peligrosas. Flick reveló que esta transición fue una decisión colectiva tomada por su equipo técnico para maximizar el potencial ofensivo de la plantilla.
«Fue una decisión tomada por el cuerpo técnico. Evaluamos quién podía jugar ahí y hablamos con los jugadores», explicó. Parece que el propio jugador está rindiendo muy bien con esa responsabilidad añadida, ya que el entrenador añadió: «Después de estos partidos, está muy feliz jugando como 9».
El capitán perfecto para el Barcelona
La admiración del entrenador por Raphinha iba más allá del terreno de juego, ya que celebró la reciente noticia de que el brasileño ha comprometido su futuro a largo plazo con el club al firmar una ampliación de contrato hasta 2030. El director deportivo Deco cerró el acuerdo este fin de semana, asegurando un activo vital que se ha convertido en uno de los favoritos de la afición en el Camp Nou. Flick cree que la renovación es una declaración de intenciones para los proyectos futuros del club.
"Para el club, es la mejor decisión. Por la conexión que tiene con la afición y con el equipo. Es el capitán perfecto para este equipo y para este club. Ha estado increíble esta temporada", dijo Flick.
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Hitos históricos y un compromiso a largo plazo
El ex del Leeds United celebró su renovación de contrato grabando su nombre en los libros de historia. Con 12 goles en liga ya en lo que va de temporada, Raphinha ha superado incluso el ritmo goleador de Lionel Messi en el arranque del curso. De hecho, en el siglo XXI, solo Cristiano Ronaldo ha logrado más goles en las siete primeras jornadas de una temporada de LaLiga, tras marcar 13 tantos durante la campaña 2014-15.
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