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Hansi Flick defiende la campaña del Barcelona por el Balón de Oro para Lamine Yamal antes del choque contra el Racing Santander
Apostando por el joven talento para la gloria mundial
El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha defendido con firmeza la campaña del club para que Lamine Yamal gane el prestigioso Balón de Oro. En su rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Racing Santander, Flick se refirió a las recientes declaraciones sinceras del joven delantero sobre por qué merece el galardón.
«¿Y por qué no hacer campaña por Lamine? Es nuestro jugador, y apoyo a los jugadores que tienen confianza. Creo que es una buena idea. Apoyo a nuestros jugadores», declaró Flick.
- AFP
Elogiando la confianza y el mejor momento de forma
Flick destacó las cualidades excepcionales de Lamine Yamal y señaló que su confianza en sí mismo sobre el césped se traduce directamente en acciones decisivas para ganar partidos y en una racha goleadora constante. El técnico admitió que habría preferido que el joven evitara parte de la tormenta mediática, pero en última instancia valora la refrescante sinceridad del jugador.
«Es un jugador joven, es sincero y tiene confianza. Y eso me gusta. Tiene confianza en su juego. Queremos que siga así; así es como gana situaciones de uno contra uno y de uno contra dos. Eso es lo que le da la confianza. Si cree que se lo merece, entonces yo también», explicó Flick.
Una buena noticia para la final de la Champions League de 2029
Al margen de los reconocimientos individuales, Flick expresó su satisfacción por la elección del Camp Nou como sede de la final de la Champions League de 2029. Aunque se mostró encantado por este hito para el club, el técnico alemán evitó pronunciarse sobre si seguirá ocupando el banquillo cuando el gran evento llegue a Cataluña.
"Nuestro sueño es ganarla primero. Es una gran noticia acoger la final. Será increíble. Yo estaré aquí al cien por cien, no sé si como entrenador. Ya veremos. Nunca se sabe. Lo estoy disfrutando, pero nunca sabes lo que pasará", señaló.
- ABACAPRESS
Centrado en la prueba del Racing de Santander
Mientras el ruido externo en torno a los premios y a las futuras sedes sigue creciendo, la prioridad inmediata de Flick sigue centrada en la competición doméstica y en gestionar la enorme carga de trabajo de su plantilla. El técnico blaugrana advirtió a sus jugadores contra la complacencia de cara a su duelo de la sexta jornada ante un Racing Santander con mucho ímpetu.
«No estamos para batir récords ni nada de eso, lo que queremos es ganar partidos. Estamos centrados en ganar mañana... jugamos contra un gran rival, que sale con valentía, ataca en profundidad, a los espacios... tenemos que estar concentrados y demostrar que somos el mejor equipo en el partido», concluyó Flick.
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