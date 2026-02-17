Hansi Flick critica los numerosos «errores» del Barcelona en la derrota ante el Girona, ya que el entrenador se niega a utilizar los errores arbitrales como «excusa»

El Barcelona tropezó en el derbi catalán, cediendo su ventaja para acabar perdiendo por 2-1 en el Estadi Montilivi, en un partido lleno de dramatismo y ocasiones fallidas. Los visitantes rompieron el empate justo antes de la hora de juego, cuando el defensa Cubarsi remató de cabeza un centro de Koundé que se coló por la escuadra. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que el Girona respondió casi de inmediato, con Thomas Lemar empujando el balón a la red para empatar y encender al público local.

El partido se decidió en el minuto 86, en medio de la polémica, cuando el suplente Beltrán marcó el gol de la victoria. Los jugadores del Barcelona se enfurecieron, alegando que Koundé había sido objeto de una falta por parte de Claudio Echeverri en la jugada previa al gol, pero el árbitro dejó seguir el juego y, tras consultar el VAR, validó el tanto. Para añadir más caos, el Girona terminó el partido con 10 hombres después de que Joel Roca fuera expulsado con tarjeta roja directa en el tiempo de descuento por una entrada a Lamine Yamal.

Fue una noche frustrante para los blaugranas, caracterizada por un juego ofensivo letárgico y errores costosos. Yamal fue especialmente desafortunado, ya que falló un penalti en la primera parte al estrellar su disparo en el poste cuando el marcador aún estaba 0-0.