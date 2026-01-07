Barcelona entró en la ventana de enero buscando reforzar sus opciones en defensa después de que el defensa central Andreas Christensen sufriera una lesión de ligamento cruzado anterior. El entrenador jefe Flick ha confirmado que, aunque inicialmente tenían en su agenda un reemplazo similar para Christensen, él y el director deportivo Deco decidieron que la oportunidad de traer de vuelta a Cancelo era demasiado buena para dejarla pasar.

En una conferencia de prensa el martes, Flick dijo: "Hablé con mi personal, y con Deco hablamos mucho. Y pensamos que cuando Ronald [Araujo] regrese, tendremos buenas alternativas en el centro de la defensa. Joao puede jugar en ambos lados, puede darnos buenas opciones. Pero al final, hasta ahora, no está hecho, pero estaría feliz si se concreta. Es otra opción para la ofensiva. Hablamos sobre fichar a un central, pero creo que tiene más sentido, creo que es una buena opción, y un jugador de alta calidad.

"Hemos tenido una situación en estos dos últimos años donde tenemos que ser inteligentes con los jugadores que fichamos. No es como los otros clubes, que pueden gastar cientos de millones en jugadores. Pero creo que es bueno, se puede ver que nuestros jugadores están progresando. Nuestros jugadores jóvenes se están desarrollando, y tenemos fe en ellos. Ahora tenemos la oportunidad de traer a un veterano. Lo apreciaría si viene."