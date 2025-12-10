AFP
Hansi Flick celebra la actuación de Marcus Rashford en la heroica remontada del Barcelona ante el Eintracht Frankfurt
Rashford impulsa la remontada del Barça
El encuentro en el Camp Nou estuvo lejos de ser la velada cómoda que muchos aficionados locales esperaban, mientras los visitantes de la Bundesliga desplegaban un plan diseñado para frustrar al Barcelona. Durante los primeros 45 minutos, funcionó a la perfección, neutralizando la creatividad blaugrana y obligando al equipo a jugar en zonas congestionadas del centro, donde las oportunidades eran escasas.
Sin embargo, la entrada de Marcus Rashford en la segunda mitad se convirtió en el catalizador de un cambio táctico que revirtió el rumbo del partido. El internacional inglés, adaptado rápidamente desde su cesión del Manchester United, reemplazó a Ferran Torres y se convirtió de inmediato en una amenaza directa y vertical que estiró la defensa alemana hasta el límite. Esto permitió al Barcelona asegurar los tres puntos gracias a dos goles de cabeza de Jules Koundé. Apenas cuatro minutos después de su ingreso, Rashford ya había dejado su huella, centrando el balón al segundo palo para que el francés igualara el marcador.
Flick celebra la actuación decisiva de Rashford
Tras el partido, Hansi Flick ofreció a los medios una evaluación sincera de las dificultades tácticas que enfrentó su equipo en la primera mitad y explicó por qué Rashford resultó clave. El entrenador alemán admitió que sus jugadores, especialmente el enérgico Raphinha, habían estado demasiado ansiosos por controlar el balón, saliéndose de posición y congestionando el centro del campo.
"No me sorprendió el planteamiento del Eintracht," declaró Flick. "Les dije a mis jugadores que olvidaran el partido anterior [la derrota 6-0 de Frankfurt en Leipzig] porque estamos ante un buen equipo."
"En la primera mitad, Raphinha estaba en todas partes y quizá eso no fue lo ideal, aunque su actitud es excelente. En la segunda parte, ajustamos algunas cosas y Marcus fue fundamental para dar amplitud y estirar las líneas."
Victoria trabajada en el nuevo Camp Nou
El martes por la noche quedó demostrado que este Barcelona tiene la garra suficiente para ganar, incluso de manera fea. El empate se rompió no mediante un juego de pases fluido, sino gracias a situaciones a balón parado, un reflejo del trabajo realizado en los entrenamientos.
"Marcamos dos goles a balón parado, pero eso también forma parte del juego," señaló Flick con pragmatismo.
El entrenador es consciente de que, en la Champions League, especialmente frente a equipos físicamente fuertes como los de la Bundesliga, la forma de ganar es secundaria frente a la importancia de los tres puntos. La victoria representa la tercera en seis partidos europeos esta temporada, situando al Barça en el 14º lugar de la tabla y a solo dos puntos de la zona de clasificación para los octavos.
La creciente influencia de Rashford
Este rendimiento marca otro momento destacado en la aventura española de Marcus Rashford. Tras recibir elogios de leyendas del club como Gerard Piqué por su rápida adaptación, el delantero de 28 años se está consolidando como un arma clave para Hansi Flick.
Inicialmente visto como un fichaje para reforzar la profundidad del equipo, Rashford ha demostrado ser un candidato convincente para un lugar permanente en el once inicial. Su perfil único brinda al Barcelona un “Plan B” que resultó decisivo el martes. Ya sea comenzando los partidos o entrando desde el banquillo para aprovechar defensas agotadas, está demostrando ser un factor diferencial en los escenarios más exigentes.
La victoria en remontada coloca al Barcelona en una posición de mando en la tabla de su grupo en la Champions League, acercándolos a la clasificación automática para los octavos de final. Aun así, necesitarán asegurar un lugar entre los ocho primeros en sus dos últimos encuentros para evitar el play-off de eliminación.
Para Rashford, la atención ahora se centrará en la acción de LaLiga este fin de semana. Con su impacto desde el banquillo más que evidente, la pregunta para Flick será si apostar por él desde el inicio contra Osasuna o mantenerlo como el suplente de impacto definitivo frente a defensas cansadas.
